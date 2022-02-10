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MUHTARLAR AFET TOPLANMA ALANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Esenyurt Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik afet toplanma alanları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda muhtarlar olası bir afet durumunda toplanılacak alanlar hakkında bilgilendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 10:09
MUHTARLAR AFET TOPLANMA ALANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
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Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan muhtarlara Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan eşlik etti. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki toplanma alanları hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Yapılan sunumda, olası afetler sırasında vatandaşların toplanacağı alanlar, haritalar üzerinden mahalle mahalle anlatıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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