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Muhtar Ali Deli’nin Anısı, İsminin Verildiği Parkta Yaşatılacak

2021 yılında hayatını kaybeden Bağlarçeşme Mahalle Muhtarı Ali Deli’nin ismi Esenyurt Belediyesi tarafından bir parka verildi. Merhum Ali Deli’nin iyi bir insan ve iyi bir yönetici olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Aradan bir yıl geçmesine rağmen sevenleri onu anmak için buradalar. Onun adının bir yere verilmiş olmasından dolayı mutlular, bu çok değerli” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2022 Salı 12:48
Muhtar Ali Deli’nin Anısı, İsminin Verildiği Parkta Yaşatılacak
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Esenyurt Belediyesi, Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki parka merhum Ali Deli’nin ismini verdi. Üç dönem boyunca Bağlarçeşme’de muhtarlık görevini sürdüren Ali Deli, Esenyurt Belediye meclisinde oy birliğiyle adının verildiği parkta ölümünün birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. Anma programına Başkan Bozkurt’un yanı sıra Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Başkan Bozkurt ve beraberindekiler törenin ardından merhumu mezarı başında dualarla andı.

 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“İyi bir insan, iyi bir yöneticiydi”

Anma töreninde konuşan Başkan Bozkurt, “Kırk yılı aşkın bir süredir Esenyurt'ta yaşayan, aslında Esenyurtlu olan bir kişi, iyi bir insan. Geçmişte farklı siyasi eğilimlerde olmamıza rağmen hiçbir zaman nezaketini kaybetmemiş; aynı toprakların çocuklarıyız, aynı topraklarda doğduk. Onun dışında iyi bir yönetici zira iyi bir yönetici olmasa üç defa arka arkaya muhtar seçilmezdi. Aslında makamların yetkilerin ne işe yaradığını, bunu nasıl kullanmamız gerektiği konusunda da bağıra bağıra bize ders veriyor. Hepimizin bulunduğu yer, kullandığı yetkiler geçicidir. Önemli olan bu görevi doldurduktan sonra nasıl bir imaj bıraktığımızdır” ifadelerini kullandı.

“Kardeşimizin adının buraya verilmesi beni çok mutlu etti”

Ali Deli’nin isminin parka verilmesine destek olan herkese teşekkür eden Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Esenyurt'un evladı bir kardeşimizin adının buraya verilmesi de beni çok ama çok mutlu etti. Ben Ali Deli Muhtar’ımı tanımış olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Zira insan sevmenin ne demek olduğunu, saygının ne demek olduğunu birçok kez kendisinden örnekleyerek yaşadım. Allah rahmet etsin. Allah mekânını cennet etsin. Allah hepimize namuslu, onurlu bir ömür yaşamayı ve onun gibi anılmayı nasip etsin.”

“Kendini mahallesine adamış biriydi”

Bozkurt’un ardından söz alan Ali Deli’nin yakın arkadaşı Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, “Üç dönemdir bu mahallede muhtarlık yapıyordu Ali Ağabey’imiz. Kendini tamamen halka, mahallesine adamış biriydi. Biz ona doyamadık ama topraklar ona doydu. Ben bugün onu rahmetle, minnetle anıyorum. Ayrıca bugün Belediye Başkanı’mıza, meclis üyelerimize ve Ali Ağabey’imizin isminin bugün bu parka verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Destek veren herkese teşekkür ederim”

Kuzgun’un ardından konuşan Ali Deli’nin oğlu Sinan Deli, “Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan babamızın ismini, içerisinde bulunduğumuz parka veren başta Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a ve belediye meclis üyelerimize, ailemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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