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Minik Ebubekir 5 Yıl Sonra Ailesinin Yüzünü Güldürdü

Konuşma güçlüğü çeken 5 yaşındaki Ebubekir Oltulu, Esenyurt Belediyesi’nden aldığı ‘Dil ve Konuşma’ eğitimiyle, 7 ay gibi kısa bir sürede hem dil hem de sosyal becerilerinde büyük gelişme gösterdi. Ebubekir’i doktora götürdüklerini ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Anne Sermin Oltulu, “Bir yıla yakındır oğlumu buraya getiriyorum, çok ilerleme katettik. Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 10:10
Minik Ebubekir 5 Yıl Sonra Ailesinin Yüzünü Güldürdü
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Konuşma güçlüğü çeken 5 yaşındaki Ebubekir Oltulu, Esenyurt Belediyesi’nden aldığı ‘Dil ve Konuşma’ eğitimiyle, 7 ay gibi kısa bir sürede hem dil hem de sosyal becerilerinde büyük gelişme gösterdi. Ebubekir’i doktora götürdüklerini ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Anne Sermin Oltulu, “Bir yıla yakındır oğlumu buraya getiriyorum, çok ilerleme katettik. Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki özel çocuklar için faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, umut olmaya devam ediyor. Konuşma bozukluğu yaşayan Ebubekir, verilen eğitimle kısa sürede yaşadığı konuşma zorluğunu yenerek, hem başlangıçta çıkaramadığı sesleri rahatlıkla çıkarır hale geldi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

“Konuşmasını en iyi seviyeye taşıdık”

Aldığı dil ve konuşma eğitimi sayesinde Ebubekir’in öz güven kazandığını söyleyen Psikolog Merve Hanım Demir, “Öğrencimiz Ebubekir kurumumuza müracaat ettiğinde yoğun bir konuşma bozukluğu vardı. Sesli harfler haricinde çıkarabildiği harfler 'K' ve 'G' harfleriydi. 27 seans boyunca kurumumuzda uyguladığımız dil ve konuşma eğitimiyle konuşmasını en iyi seviyeye taşıdık. Ebubekir konuşma bozukluğundan dolayı kendisini ifade edemediği için sosyal çevresiyle iletişime girerken problem yaşıyordu. Akranlarıyla bir araya gelmek istemiyordu. Öz güvenini destekleyecek belli başlı çalışmalar da yaptık. Uyguladığımız konuşma eğitimiyle, Ebubekir hem kendini daha iyi ifade edebiliyor hem de çevresiyle güzel ilişkiler kurabiliyor. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oğlum artık kendini ifade edebiliyor”

Esenyurt Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Anne Sermin Oltulu, “Ebubekir’in 4 yaşındayken konuşamadığını fark ettik. Doktorlara götürdük, konuşacağını söylediler ama bir sonuç alamadık. Eşim, Özel Eğitim Merkezi’ne müracaat etti. Bir yıla yakındır oğlumu getiriyorum. Çok ilerleme katettik. Oğlum artık kendini ifade edebiliyor ve derdini anlatabiliyor” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 20.09.2022 10:14
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