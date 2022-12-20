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Mevlana 749. Vuslat Yıldönümünde Esenyut’ta Anıldı

Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Hakk’a vuslatının 749’uncu yılında Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 11:19
Mevlana 749. Vuslat Yıldönümünde Esenyut’ta Anıldı
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Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü olan Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Şeb-i Arûs etkinlikleri kapsamında Esenyurt’ta anıldı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Sufi Meşk Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen programda Sema Mukabelesi ile

Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemaşiran Mevlevi Ayini icra edildi. İlçe halkı tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan program sonunda Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Ufuk Özdemir Sufi Meşk Topluluğu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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