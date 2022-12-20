Mevlana 749. Vuslat Yıldönümünde Esenyut’ta Anıldı

Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü olan Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Şeb-i Arûs etkinlikleri kapsamında Esenyurt’ta anıldı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Sufi Meşk Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen programda Sema Mukabelesi ile

Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemaşiran Mevlevi Ayini icra edildi. İlçe halkı tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan program sonunda Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Ufuk Özdemir Sufi Meşk Topluluğu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner