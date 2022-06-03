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Li̇seli̇ Gençler, Can Dostlarımızla Bi̇r Araya Geldi̇

Esenyurt Belediyesi, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla can dostlarımızın yaşadığı bakımevinde liseli gençleri ağırladı. Barınakta bulunan hayvanları kendi elleriyle besleyen öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 16:13
Li̇seli̇ Gençler, Can Dostlarımızla Bi̇r Araya Geldi̇
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Esenyurt Belediyesi, hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler için Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bir gezi düzenledi. Servislerle okullarından alınan öğrenciler; kedi, köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi barınakta bulunan birçok hayvanı elleriyle besledi. Öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, öğrencilerle yakından ilgilenerek merkezin işleyişini anlattı. Hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi veren Çalış, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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