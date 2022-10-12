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Kuveytli Baraa Owayed Esenyurt’ta Sahne Aldı

Esenyurt Belediyesi ile İl Dernekler Birliği Platformu’nun birlikte düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali’nin 3’üncü gününde düzenlenen Uluslararası Kültürler Gecesi’nde Kuveytli sanatçı BaraaOwayed sahne alarak OrtaDoğu şarkılarını seslendirdi. Festivale katılan Başkan Bozkurt, “Nerede doğduğumuzun, hangi kültüre ait olduğumuzun çok önemi yok. Önemli olan güzellikleri paylaşmak, birlik ve beraberlik ruhu içinde bulunduğumuz yeri hep beraber güzelleştirmek” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:38
Kuveytli Baraa Owayed Esenyurt’ta Sahne Aldı
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Esenyurt'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların katıldığı Kardeş Kültürler Festivali devam ediyor. Esenyurt’un farklı renklere, kültürlere, yerel lezzetlere ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlara ev sahipliği yaptığı festivalde, vatandaşlar birbirinden renkli stantların yanı sıra her yörenin sanatçılarıyla da buluşuyor. Esenyurt’ta yaşayan vatandaşların yanı sıra Suriye, İran gibi Orta Doğu ülkelerinden ilçeye gelen misafirler içinde Uluslararası Kültürler Gecesi düzenlendi. Gecece Kuveytli sanatçı BaraaOwayed, Orta Doğu bölgesinin şarkılarını seslendirdi. Savaş, ekonomik etkenler gibi nedenlerle ülkelerinden Esenyurt’a gelen misafirler, düzenlenen konserde doyasıya eğlendi. Festivale katılan ve sanatçıya sahnede çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, farklı kültürlerin güzelliğinin birlik ve beraberlik içinde yaşamaktan geçtiğini vurgulayan bir konuşma yaptı. Kardeş Kültürler Festivali’ne Başkan Bozkurt’un yanı sıra Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.  

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Hepimiz birbirimize kalbimizi açıyoruz”

Sahnede Orta Doğulu misafirlere seslenen Başkan Bozkurt, “Her şey sizlerle güzel. Esenyurt’ta dünyanın her bölgesinden insanlarımız yaşıyor. Sizler de burada yaşıyorsunuz, belki bir süre belki de uzun süre burada kalacaksınız. Size güzel anılar yaşatmış olmaktan dolayı mutluyuz. Umarım siz de çok daha mutlu olursunuz. Beraber olduğumuzda hayatın anlamı var. Belki buradaki vatandaşlarımızın bir bölümüyle ayrı ülkelerin evlatlarıyız ama biz aynı coğrafyanın, aynı ataların çocuklarıyız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız, beraber yaşamak zorundayız, birbirimizi anlamak ve dinlemek zorundayız. Bunu yaptığımızda da hep beraber mutlu oluruz. Esenyurtluların kalbi, yüreği geniş, hepimiz birbirimize kalbimizi açıyoruz. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hep beraber güzelliklere, dünyayı güzellik kurtaracak” diye konuştu.

Kardeş Kültürler Festivali’nin bugünkü programı şöyle:

*Uluslararası Kültürler Gecesi

19.00 – DjBlackkBeat Show

20.00 - Miss Uganda Esenyurt

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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