Kültür Ve Sanat Kurslarının Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği, MEB onaylı kültür ve sanat kurslarının yeni dönem kayıtları başladı. Toplumun her kesiminden ilgi gören kültür ve sanat kurslarında branşlar bu yıl çocukların, gençlerin ve kadınların ilgi alanları doğrultusunda belirlendi. 55 farklı branşta kültür ve sanat eğitimlerinin verileceği kursların başvuruları, 19 Eylül tarihine kadar devam edecek. Meslek edindirme, el sanatları, hobi, enstrüman, sahne sanatları, kişisel gelişim, dil ve sınava hazırlık kursları gibi farklı kategorilerde yıl boyunca eğitimin verileceği kurslara www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden online olarak kayıt yaptırılabilecek. Vatandaşlar kurslarla ilgili detaylı bilgiye, belediyenin kültür ve gençlik merkezleri ile bilgi ve etüt evlerini telefonla arayarak ulaşabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA