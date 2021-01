Küba'nın Ulusal Kahramanı Jose Marti, Esenyurt'ta Anıldı

“BİZ DE ONU KENDİ VATANDAŞIMIZ GİBİ KABUL EDİYORUZ”

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen anmaya katılanlara teşekkür eden Başkan Bozkurt, “Jose Marti bu coğrafyanın evladı değil ama insan olarak, söylediği gibi ‘insanlığın vatanı olmaz, insanlık vatanın ta kendisidir’ diyor ve biz de onu kendi vatandaşımız gibi kabul ediyoruz. Bu coğrafyada insanlık adına verdiği mücadeleden dolayı sorumluluğu ve zorunluluğu hissediyoruz. Bizim için kardeşimizden farksızdır, o da bizim gibi bizimle mücadele eden bir kişiliktir. Var olduğumuz sürece onu anacağız” dedi.

“DÜNYAYI ZULÜM, BASKI DEĞİL İNSANLIK KURTARACAK”

Konuşmasının devamında, kurtuluş mücadelesindeki askerlerimizin, Türkiye’nin tam bağımsızlığı için mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Bozkurt, “Bizim için kurtuluş mücadelesinde Türkiye’nin tam bağımsızlığı için mücadele eden herhangi bir askerden farksız değildir. İnsanlığın bir savunucusu olarak her zaman kalbimizde yer alacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi dünyayı zulüm, baskı değil insanlık kurtaracak diye düşünüyorum. Bu ilkenin etrafında her zaman birlikte olacağımız inancından vazgeçmeyeceğimizi de biliyorum. Ulu önder Atatürk’ün bizim için yeri belli, ayrı. Ruhları şad olsun, minnetlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

“YA BAĞIMSIZIK YA ÖLÜM DEDİLER”

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise “Her iki vatansever de bağımsızlık ya da ölüm sloganını yükselttiler” dedi. Nunez, “Marti’nin düşüncesinin temelini özetleyen, onun şu cümlesidir: ‘Vatan insanlıktır.’ Vatan insanlıktır düşüncesi, bugün mevcut milliyetçiliğe karşı Küba devleti ana temeli haline gelmiş internasyonalizmi ve dayanışmayı savunmaydı. Vatan insanlıktır mirası altında bugün binlerce sağlık personeli 40’tan fazla ülkede pandemi ile mücadele etmek için iş birliği yaptılar. Kübalılar bu dayanışma yeteneğini sürdürecektir. Sayın Belediye Başkanıma, Küba’ya olan dostluğu için teşekkürler” dedi