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Kreşli Miniklere Halk Oyunları Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, belediye kreşlerindeki öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla halk oyunları branşında eğitim veriyor. Branş dersleri alma imkanı bulan kreşli minikler, bu sayede yeteneklerini de keşfediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ekim 2020 Cuma 11:04
Kreşli Miniklere Halk Oyunları Eğitimi
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Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü, belediye kreşlerindeki öğrencilerin gelişimi için başlattığı branş eğitimlerine devam ediyor. Okul öncesi yaştaki çocuklara oyun ve eğitimi iç içe vererek onları geleceğe hazırlayan müdürlük, bu kapsamda kreşli minikler için uzman eğitmenler eşliğinde halk oyunları eğitimi veriyor. Haftanın beş günü dönüşümlü olarak verilen bu eğitimde çocukların estetik kazanarak, sanat duygularını pekiştirmelerine ve sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlanıyor.

 “ÇOCUKLARIN FİZİKSEL BEDENSEL VE MOTOR GELİŞİMLERİNE FAYDA SAĞLIYOR​”

Halk oyunları dersinin çocukların fiziksel, zihinsel ve motor gelişimlerine faydalı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü Kreş Sorumlusu Yasemin Koçak, “Halk oyunları dersimiz tüm kreşlerimizde haftada beş gün dönüşümlü olarak verilmekte. Öğrencilerimizin severek katıldıkları bu ders, ritim duygularının gelişmesini ve diğer derslerini olumlu olarak etkilemektedir. Dikkatini daha kolay toplayan çocuklar grup çatısı altında bir olmayı ve grupla beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Bizlerde kreşlerimizde öğrencilerimize günbegün daha neler katabiliriz heyecanıyla elimizden geleni yaparak, çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz” dedi.

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