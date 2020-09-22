Koronavirüs Tedavisi Biten Başkan Bozkurt Görevine Başladı

5 Eylül'de yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, tedavi ve izolasyon sürecini evde geçirmişti. Bozkurt'un, 14 günlük tedavinin ardından yaptırdığı test sonucu negatif çıktı. Başkan Bozkurt, tedavi sürecinin ardından bugün Esenyurt Belediyesi'ne gelerek görevine başladı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı yapan Bozkurt, “Bu ülkenin bize ihtiyacı var. Biraz daha çalışmaya biraz daha birlik, beraberliğe, biraz daha bir şeyler yaratmaya ihtiyacı var. O yüzden de çalışmak lazım. O yüzden de dikkatli olmak lazım” diye konuştu.