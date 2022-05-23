Komedinin Böylesi Görülmedi

İş makinesi getirip bodrumun önünü kazan, içine de malzeme doldurmaya çalışan market sahipleri belediye zabıtaları tarafından durduruldu.

Olayı daha da ilginç hale getiren gelişme ise market sahiplerine engel olan belediye zabıtalarının polis müdahalesiyle karşılaşması oldu. Zabıtaların inşaatın önünden çekilmesini isteyen polis ekipleri, inşaat önünde bekleyen zabıta araçlarını da çekicilere yükleyerek kaldırdı.

Belediye ile Kaymakamlığı karşı karşıya getiren cami inşaatının önünde şimdi hem zabıta hem de polis ayrı ayrı nöbet tutuyor!

Esenyurt Belediyesi’nin Zafer Mahallesi 139. Sokak’ta yapımını sürdürdüğü Yıldız Camii, ilginç bir olayla gündeme geldi. Yapımı süren inşaat halindeki caminin Taziye Evi ve Aşevi olarak planlanan bölümü, Esenyurt Kaymakamlığı tarafından belediyeden habersizce bir markete depo olarak kiralandı. Henüz şantiye halinde olan yapıya iş makineleriyle giren ve önünde kazı yapan market sahipleri, daha sonra kamyon yanaştırarak inşaata malzeme doldurmaya çalıştı. Bu olay üzerine market sahiplerine müdahale eden Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yasal olmayan bir şekilde belediyeye ait cami inşaatına malzeme doldurmaya çalışan market sahipleri hakkında tutanak tuttu. Esenyurt Belediyesi, market sahipleri hakkında suç duyurusunda da bulundu.

KAYMAKAMLIKTAN KİRALAMIŞLAR!

Zabıta tarafından engellenen market sahipleri, inşaat halindeki caminin bodrum katını Esenyurt Kaymakamlığı’ndan kiraladıklarını ileri sürdüler. Zabıtaya direnen ve bodrum katına malzeme koyabilmek için ısrarcı olan market sahiplerinin bu beyanları, olay yerinde tutulan zabıta tutanaklarına yansıdı.

KAYMAKAMIN KORUMASI ZABITALARLA TARTIŞTI

Zabıtanın müdahalesi sırasında dikkat çeken bir başka detay ise Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ün koruma polisinin de tartışmaya dahil olmasıydı. Cami inşaatının önüne gelen koruma polisi, market sahiplerine engel olan belediye yetkilileriyle bir süre tartıştı.

HUKUKSUZ KİRACILARA ENGEL OLAN ZABITA POLİS MÜDAHALESİ İLE KARŞILAŞTI!

17 Mayıs Perşembe günü yaşanan ve belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getiren bu olayın ardından söz konusu cami inşaatının önünde hem zabıta hem de polis memurları ayrı ayrı nöbet tutmaya başladı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı, market sahiplerinin cami inşaatına hukuksuz bir şekilde girmesine engel olmak için yapı önünde bekleyen belediye zabıtaları polisin müdahalesiyle karşılaştı. Zabıtaları uzaklaştıran polis ekipleri, inşaatın önündeki zabıta araçlarını da çekiciyle çekti.

BAŞKAN KEMAL DENİZ BOZKURT: HAYRETLE İZLİYORUZ

Yıldız Camii inşaatında yaşanan gelişmeleri hayretle izlediğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir markete kiraya verilmeye çalışılan alanda Taziye Evi ve Aşevi planlandığını aktardı.

Cami altlarının ticari alanlar yerine yoksul vatandaşların faydalanacağı ve ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlara dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bozkurt, “Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan, muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ‘Taziye Evi’, ‘Aşevi’ ve yine muhtaç vatandaşlarımızın gıda, giysi ve kısa süreli barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı yer olarak planlanan cami inşaatının altındaki bölümlerin, kaymakamlık oluru ile müftülük tarafından bir şirkete kiraya verildiğini, bu şirketten yeri kiralayan market sahibinin bir takım malzemeleri taşıma girişiminde bulunduğunda öğrendik. Belediye zabıta ekiplerimiz eşyaların taşınmasına, usule ve hukuka aykırı kullanıma müdahale etmiştir. Müdahalenin ardından polis ekipleri sahaya gelerek zabıtalarımızın görevini yapmasını engellemiş, ardından da sahaya çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek kamu görevini yerine getirmeye çalışan kamu görevlilerinin zorla görevden el çektirileceği bildirilmiştir. Yoksul vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz alanın hukuksuz ve yetkisiz bir şekilde ticari alana çevrilmesini hayretle izliyoruz. İhtiyaç olan, cami altlarını ticari alanlara, marketlere dönüştürmek değil, bu alanları muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığı alanlara çevrilmesidir. Bunun hem bir zorunluluk hem de bir sorumluluk olduğunu düşünüyor, bu düşüncemizden vazgeçmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)