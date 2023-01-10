Kılıçdaroğlu Esenyurt’ta İş İnsanlariyla Buluştu

Esenyurt’ta katıldığı programların ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte iş insanlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Kaya Ramada Otel’de gerçekleşen buluşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SANDER) Başkanı Mehmet Kocasakal, Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER) Başkanı Emin Armağan Şakar, Beylikdüzü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEYSİAD) Başkanı Adnan Şahin, Kars-Ardahan-Iğdır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KAISİAD) Başkanı Orhan Gökçe ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Türkiye’yi bulunduğu bu durumdan çıkarmalıyız”

Sanayicilerin iş dünyasına dair sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bu toplantı benim için çok önemli. Türkiye’yi bulunduğu bu durumdan çıkarmamız lazım. Gelişim için üretimi destekleyecek ekonomik ortamı yaratmamız gerekiyor” dedi. Başkan Bozkurt ise ilçedeki sanayicilerle “Fikrim Var!” projesi düzenlediklerini söyleyerek bu projeden çıkacak önemli fikirleri destekleyeceklerini belirtti.

“Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır”

İş insanları buluşması öncesinde Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Bozkurt ile ilçedeki muhtarlar, Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, temsilcilerin sorularını yanıtladı. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili iyileştirilmeler yapacaklarını söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Onların haklarını en iyi şekilde almaları için uğraşacağız” ifadelerini kullandı. Kent Konseyi ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, konseyin hukuksal tabanının güçlendirilmesi gerektiğini ve bunun için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.