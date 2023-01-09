Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor

2019 yılından bu yana Esenyurt’ta yapılan proje ve hizmetler halkla buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Yeni Belediye Meydanı’nda gerçekleşen Esenyurt Buluşması’nda, tamamlanan projelerin toplu açılışı yapıldı. Açılış öncesi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, nasıl bir belediye devraldığını, 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları ve yeni dönemde Esenyurtluları bekleyen projeleriyle ilgili sunum yaptı. Sunumun sonunda Başkan Bozkurt’un Genel Başkan Kılıçdaroğlu için söylediği, “Ülkemizin geleceğini kendi düşüncesinden daha çok önceleyen başka bir kişi de bilmiyorum. Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var” sözlerine tüm salon ayakta alkışlayarak destek verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt’un birçok noktasından ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Başkanlarımız her kuruşu halk için harcıyor”

Programda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Burası bir beton ormanına dönüştürüldü. Bunların gözü dönmüş. Nerede ağaç görseler oraya beton döktüler. Esenyurt Belediye Başkanı'mız hakkında 130 soruşturma açılmış. Açmazsanız namertsiniz! Alın teri dökmüşsen mesele yok. Sanmayın ki sadece Esenyurt için bunlar oluyor. Hayır, bütün belediye başkanlarımız için bunları yapıyorlar. Biri gidiyor öbürü geliyor. Devamlı denetleyelim, engelleyelim, haciz koyalım. Sonra meydanlarda diyelim ki ‘Siz seçtiniz ama bunlar iş yapmıyorlar.’ Ama bizim belediye başkanlarımız zekâlarını kullanıyor. Her kuruşu halk için harcıyorlar. Onlar hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, başkanlarımız bu engelleri aşmayı biliyor. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hepinizin huzurunda sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlar bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyor. Yapmaya da devam edecekler. En büyük dayanakları, en büyük gücü sizsiniz. Desteğinizi, belediye başkanlarımızın arkasından asla ve asla çekmeyin. Onlara moral verin, çünkü onlar sizin için çalışıyor ve size hizmet ediyor” dedi.

“Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla göndereceğiz”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye öncülüğüyle bir kısım Suriyeli vatandaşın kendi iradeleriyle Suriye'ye gönderilmesine engel olunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “İki otobüsle Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Hemen müdahale ettiler. 'Vay nasıl olur? Kılıçdaroğlu geldi, Suriye'ye gönderecek. E biz ne diyeceğiz!...' Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız.”

Konut mağdurlarının sorunları millet ittifakı ile çözülecek

İlçedeki konut mağdurlarıyla ilgili de konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Esenyurt'ta konut mağdurlarının olduğunu biliyorum. Vatandaş parasını vermiş. Otuz bin daire yapılacak. Altmış bin kişiden para toplamış. Peki herkes şimdi mağdur. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bu paralar toplanırken bu belediye ne iş yapıyor! Bu paralar toplanırken bu iktidar ne iş yapıyor! Vatandaş açıkça soyulurken bu iktidar ne iş yapıyor! Seçimlerden önce tam üç kez, grup toplantısında bunu dile getirdim. Tam üç kez, yapmayın, etmeyin dedim. İnsanlar başını sokabileceği bir ev istiyor. Para istemişsiniz, parasını vermiş ama istismar edilmiş, hakkı elinden alınmış. Şimdi bu kişi ne olacak? Bunu belediye başkanları çözemezler. Bunu merkezî hükümetin çözmesi lazım. Merkezî hükümetin çözmesi için de bunların gitmesi lazım. Esenyurtlara söz veriyorum: Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla geldiğimizde bu sorunun kısa sürede nasıl çözüleceğini göreceksiniz. Herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye'yi ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağız

CHP’li belediye başkanlarının tüm engellere rağmen arı gibi çalıştıklarını söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Engeller çıkarıyorlar. Çıkarsınlar. Hiç önemli değil. Ama yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete aittir. Milletin, sesine de oyuna da güven duyuracağız. Hem demokrasi diyeceksin hem millet diyeceksin, arkadan milletin arkasından dolanıp, milletin oyunu yok etmeye çalışacaksın. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin ve hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız.”

“Esenyurt giderse Mekke gider, dediler, gitmedi”

Ülkede yaşanılan sorunların yanlış yönetimden kaynakladığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bize ‘Bu işlerin tamamını yapamazsınız’, ‘Bırakıp kaçar’ dediler, kaçmadık. ‘Esenyurt giderse Mekke gider’ dediler, gitmedi. ‘Sosyal yardımlar biter’ dediler bitmedi. Tam aksine arttı” diye konuştu.

“Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var”

Konuşmasının son bölümünde CHP Liderine adaylık çağrısı yapan Başkan Bozkurt, “Şimdi yaşadıklarımdan edindiğim tecrübelere göre ülkemizi bir lidere ihtiyacı var. Neden? Yaşadığımız sorunların tamamına yakını yanlış yönetimden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olarak konuşmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak konuşuyorum. Bunu söyleme hakkım olduğu için söylüyorum. Neden siz? Çünkü ben, sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Ülkemizin geleceğini kendi düşüncenizden daha çok önceleyen başka bir kişi de bilmiyorum. Devlet tecrübesi, SSK'da çalıştınız, maliyede çalıştınız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiniz. Dolayısıyla benim aklıma başka kimse gelmiyor. Sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız lazım.” ifadelerini kullandı.