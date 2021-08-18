Kerbela Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Aşura Kardeşlik” programına katıldı.

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Esenyurt’ta, ‘Aşura Kardeşlik’ programı düzenlendi. Esenyurt Sefinet-ün Necat Gençliği ve Muhammed Mustafa Kur’an Eğitimi İlim ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenen programda, birlik beraberlik mesajları verildi. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, belediye başkan yardımcıları, ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen anma programında Kerbela şehitleri için ilahiler söylendi, sineler dövüldü.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)