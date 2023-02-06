banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.884,22
ALTIN
1.133,72
DOLAR
18,83
STERLİN
22,67
EURO
20,29
İBB ' AKOM’ Dan Fırtına Ve Kar Uyarısı I!
Son Dakika
İBB ' AKOM’ Dan Fırtına...
Ocak Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulanları Beli Oldu
Ocak Ayında Türkiye'nin En Çok...
İmamoğlu: Giresun'a da Hizmet Götürdü
İmamoğlu: Giresun'a da Hizmet Götürdü
Senmisin Tweet Atıp Soru Soran Dercesine CHP'li Vekil Karabat'a Dava Açıldı
Sen misin Tweet Atıp Soru...

Kent Konseyi Üyesi Gençler Sporun Enlerini Belirledi

Esenyurt Kent Konseyi’nin Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlediği Spor Zirvesi’nde, akademisyenler ve spor yorumcuları sporu her anlamda değerlendirerek bilgilerini gençlere aktardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Şubat 2023 Pazartesi 08:00
Kent Konseyi Üyesi Gençler Sporun Enlerini Belirledi
banner171

ESENYURT KENT KONSEYİ, SPOR ZİRVESİ DÜZENLEDİ

Esenyurt’ta Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Spor Zirvesi düzenlendi. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen zirve iki gün boyunca devam etti. Ritmik Jimnastik ve Karate gösterileri ile başlayan zirvede alanında uzman kişiler tarafından spor psikolojisi, rekreasyonel faaliyetler, spor yönetiminde yeni yaklaşımlar, spor medyası, yetenek seçimi ve güncel yaklaşımlar, spor iletişimi, politikası ve hukuku gibi konular konuşuldu. 7'den 70'e herkesin katılımına açık olan programa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Belediyesi spordan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Susuz, Gençlik Meclisi Başkanı Polat Berkay Bozkurt'un yanı sıra Prof. Dr. Erkut  Konter, Prof. Dr. Gazanfer Doğu, TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, Prof. Dr. Bilge Donuk, Doç. Dr.  Mehmet Soyal, Doç. Dr. Bora Çavuşoğlu, Doç. Dr. Kubilay Çimen, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Akgün, Av. Mustafa Oğuz ve Guinness rekortmeni Namık Ekin de katıldı. Program Namık Ekin'in imza töreniyle son buldu. Sporla ilgili sorunlara çözüm yolları arandı.

Akademisyenlerin yaptığı konuşmaların ardından 2. gün kapalı oturum olarak düzenlenen çalıştayda, alanında uzman yaklaşık 70 kişiyle, 8 farklı masada, 8 farklı spor başlığı altında ortaya atılan sorunlar tartışılarak uygun çözüm önerileri sunuldu. Milli antrenörlerden kadın futbolculara, engelli sporculardan öğrencilere, toplumun her kesiminin temsil edildiği çalıştayda her masanın bildirisi okunarak katılımcıların sertifika ve ödülleri takdim edildi. 

Çalıştay sonucunda elde edilen veriler toparlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilecek ve Cumhuriyet'in 100. yılında spora dair atılan bu imza taçlandırılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi Her Alanda Vatandaşın Yanında
Esenyurt Belediyesi Her Alanda Vatandaşın Yanında
Esenyurtlu Çocuklara Spor Dolu Sömestir Tatili
Esenyurtlu Çocuklara Spor Dolu Sömestir Tatili
Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı
Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı
Kılıçdaroğlu Esenyurt’ta İş İnsanlariyla Buluştu
Kılıçdaroğlu Esenyurt’ta İş İnsanlariyla Buluştu
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169