Kent Konseyi Üyesi Gençler Sporun Enlerini Belirledi

ESENYURT KENT KONSEYİ, SPOR ZİRVESİ DÜZENLEDİ



Esenyurt’ta Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Spor Zirvesi düzenlendi. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen zirve iki gün boyunca devam etti. Ritmik Jimnastik ve Karate gösterileri ile başlayan zirvede alanında uzman kişiler tarafından spor psikolojisi, rekreasyonel faaliyetler, spor yönetiminde yeni yaklaşımlar, spor medyası, yetenek seçimi ve güncel yaklaşımlar, spor iletişimi, politikası ve hukuku gibi konular konuşuldu. 7'den 70'e herkesin katılımına açık olan programa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Belediyesi spordan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Susuz, Gençlik Meclisi Başkanı Polat Berkay Bozkurt'un yanı sıra Prof. Dr. Erkut Konter, Prof. Dr. Gazanfer Doğu, TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, Prof. Dr. Bilge Donuk, Doç. Dr. Mehmet Soyal, Doç. Dr. Bora Çavuşoğlu, Doç. Dr. Kubilay Çimen, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Akgün, Av. Mustafa Oğuz ve Guinness rekortmeni Namık Ekin de katıldı. Program Namık Ekin'in imza töreniyle son buldu. Sporla ilgili sorunlara çözüm yolları arandı.

Akademisyenlerin yaptığı konuşmaların ardından 2. gün kapalı oturum olarak düzenlenen çalıştayda, alanında uzman yaklaşık 70 kişiyle, 8 farklı masada, 8 farklı spor başlığı altında ortaya atılan sorunlar tartışılarak uygun çözüm önerileri sunuldu. Milli antrenörlerden kadın futbolculara, engelli sporculardan öğrencilere, toplumun her kesiminin temsil edildiği çalıştayda her masanın bildirisi okunarak katılımcıların sertifika ve ödülleri takdim edildi.

Çalıştay sonucunda elde edilen veriler toparlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilecek ve Cumhuriyet'in 100. yılında spora dair atılan bu imza taçlandırılacak.