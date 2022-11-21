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Kavşak Çalışmalarıyla Trafik Yoğunluğu En Aza İndiriliyor

Esenyurt Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak, olası kazaları önlemek amacıyla Nazım Hikmet Bulvarı ile Hacı Bayram Veli Caddesi’nin kesiştiği noktadaki sinyalizasyon ve yeni kavşak çalışmalarını tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:01
Kavşak Çalışmalarıyla Trafik Yoğunluğu En Aza İndiriliyor
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İlçede trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla İBB ile çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, iki caddenin kesiştiği kavşakta başlattığı sinyalizasyon çalışması yürüttü. Trafik akışının en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Nazım Hikmet Bulvarı’nda yapılan çalışma ile E-5 ve çevre yoluna daha sağlıklı bir çıkış yapılabilmesi için kavşağa U dönüşü de eklendi. Yapılan çalışma sonucunda kavşak daha kullanışlı bir hale getirildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Başkanımızın talimatı ile U dönüşü eklendi”

Esenyurt Belediyesi Yol Planlama ve Trafik Şefi Yakup Mehmetçik, “Burada daha önce kontrolsüz bir kavşak vardı. Bundan dolayı sık sık kazalar meydana geliyordu. Bu kazaları önlenmek amacıyla İBB ile koordineli bir şekilde sinyalize bir kavşak çalışması yaptık. Belediye Başkanımızın mahalleyi ziyareti esnasında vatandaşların, E-5 ve çevre yoluna doğru çıkış yapamadıkları için yeni bir yol talepleri oldu. Başkanımızın talimatı üzerine kavşağın ilerisine bir U dönüşü eklenerek kavşak daha kullanışlı bir hale getirildi” dedi. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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