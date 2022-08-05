“Katma Değerli Üretimler Yapan Kuruluşların Sayısını Artırmalıyız”

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 10'uncu sayısının tanıtımı gerçekleşti. İstanbul’da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in yanı sıra çok sayıda sanatçı ve iş insanı katıldı. Kültür ve sanata katkı sağlayan isimlere teşekkür sertifikalarını veren Başkan Bozkurt, “Dergi ekibiyle birlikte sanıyorum bu, katıldığım üçüncü etkinlik. Artık kendimi aileden biri olarak görüyorum ve dergiyi de ilgiyle takip ettiğimi söylemek istiyorum. İş dünyası için kıymetli işlere imza atan dergimizin değindiği her konu çok kıymetli ve alanında etkin isimlerle görüşüyor. Kültür-sanat ekonomisi konusunda da yine dolu dolu bir içerik hazırlamışlar. Maalesef dünyada ve Türkiye’de zorluklarla yürüyoruz. Olabildiğince bir arada durarak, birbirimizin sorunlarına gönlümüzü açarak ve birbirimizi destekleyerek bu sorunları aşabiliriz. Türkiye’de İş Dünyası dergisi de bu anlamda çok önemli katkılar sunuyor” dedi.

“Üretime önem vermeliyiz”

Türkiye’nin dünya ekonomisinde hak ettiği yeri alabilmesi için üretime önem vermesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Bizim artık parçalanmışlıklardan bölünmüşlüklerden uzaklaşarak, Türkiye’yi bir araya toplamamız lazım. Üretmek, üretimin sürdürülebilir olması ve dünya ekonomisinde hak ettiğimiz yeri alabilmek için nitelikli, artı değer yaratan, katma değerli üretimler yapan kuruluşların sayısını artırmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak elimizdeki kaynağın ve potansiyelin başka ülkelere aktarılmasına yol açmış olacağız. Bunun için de sık sık bir araya gelerek bu tür toplantıları artırmalı ve işini iyi yapan insanları topluma örnek olarak sunmalıyız. Türkiye’de çok değerli iş adamları var. Bu vesileyle topluma tanıtılıyorlar. Davetiniz için teşekkür ediyorum, çok başarılı işler yapacağınıza inanıyorum. Üzerimize düşen bir şey varsa yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA