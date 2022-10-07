Kardeş Kültürler Festivali Yarın Başlıyor !

*ESENYURT’TA KUBAT VE RESUL DİNDAR KONSERİ

08-017 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin ilk iki günlük program akışı şöyle:

1. GÜN - 8 EKİM CUMARTESİ

18.00 Festival Açılış Korteji (Yeni Belediye Meydanı’ndan başlayacak.)

19.00 Açılış Konuşmaları

19.30 Festival Tanıtım Filmi

20.00 Halk Oyunları Gösterisi

20.30 Kubat Konseri (Esenyurt Cumhuriyet Meydanı)

2. GÜN - 9 EKİM PAZAR

*Karadeniz Gecesi

Bölge Tanıtım Filmi

13.00-17.00 Bölgeye Özel Yöresel Sanatçı Konserleri

20.00 Halk Oyunları Gösterisi

20.30 Resul Dindar Konseri

İlçe tarihinde ilk kez düzenlenecek olan festival ile Esenyurt 10 gün boyunca farklı renklerin, dillerin ve kültürlerin merkezi olacak.