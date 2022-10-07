Kardeş Kültürler Festivali Yarın Başlıyor !

*ESENYURT’TA KUBAT VE RESUL DİNDAR KONSERİ
08-017 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin ilk iki günlük program akışı şöyle:
1. GÜN - 8 EKİM CUMARTESİ
18.00 Festival Açılış Korteji (Yeni Belediye Meydanı’ndan başlayacak.)
19.00 Açılış Konuşmaları
19.30 Festival Tanıtım Filmi
20.00 Halk Oyunları Gösterisi
20.30 Kubat Konseri (Esenyurt Cumhuriyet Meydanı)
2. GÜN - 9 EKİM PAZAR
*Karadeniz Gecesi
Bölge Tanıtım Filmi
13.00-17.00 Bölgeye Özel Yöresel Sanatçı Konserleri
20.00 Halk Oyunları Gösterisi
20.30 Resul Dindar Konseri
İlçe tarihinde ilk kez düzenlenecek olan festival ile Esenyurt 10 gün boyunca farklı renklerin, dillerin ve kültürlerin merkezi olacak.