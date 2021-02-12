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Kan Bağışçı Duyarsız Kalmadı, Esenyurt Belediyesi Ulaşmasını Sağladı

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yoğun bakımda tedavi olan bir vatandaşa trombosit kan bağışında bulunmak isteyen Esenyurtlu Cüneyt Murat Çakın’ın, Kartal Kızılay Kan Merkezi’ne naklini sağlayarak, kan bağışında bulunmasına destek oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 10:36
Kan Bağışçı Duyarsız Kalmadı, Esenyurt Belediyesi Ulaşmasını Sağladı
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Esenyurt Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü, ‘Hasta Nakil’ hizmeti kapsamında hasta vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli şekilde evden hastaneye veya hastaneden evlerine ulaşmasını sağlıyor. Kaynaklarını, çevreyi ve insan sağlığını korumak için harcayan Esenyurt Belediyesi; kan bağışında bulunmak isteyenlerle, kan ihtiyacı olan kişileri buluşturdu. Sağlık İşleri Müdürlüğünü arayan Cüneyt Murat Çakın, Göztepe Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki hastaya, kan bağışı yapmak istediğini ve bunun için Kartal Kan Bağış Merkezi’nde işlemin gerçekleşebileceğini belirtti.

ARAÇLA ALINIP BIRAKILDI

Çakın, mesafenin fazla olması sebebiyle, kan verdikten sonra sağlık problemi yaşamamak için böyle bir talebi olduğunu dile getirdi. Çakın’ın başvurusunu dikkate alan ekipler, trombosit kanın yerine ulaşması için harekete geçti. Çakın, “İnternet ortamında yapılan bir trombosit bağış çağrısına duyarsız kalamadım. Aynı zamanda LÖSEV gönüllüsüyüm. Bağış yapmak istedim. Yerin Kartal’da olduğunu öğrenince, gidip gelmemin pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı olacağını düşünerek ve imkânım da olmadığı için belediyeye başvurdum” dedi.

“BİR HAYATIN KURTULMASI İÇİN BELEDİYE İLE BİRLİKTE SEFERBER OLDUK”

Kendisinin ve Esenyurt Belediyesi’nin bir hayatı kurtarmak için çabaladığını ifade eden Çakın, “Belediyemizden yetkililer sağ olsunlar isteğime karşılık verdiler, bu isteğime duyarsız kalmadılar. Beni arabayla getirdiler, bağışımı yaptım. Sonuç olarak 14 yaşında bir çocuğun hayatını kurtarmak için geldim. Sağ olsunlar, var olsunlar, sesimize ses oldukları için teşekkür ederim. Bir hayatın kurtulması için belediye ile birlikte seferber olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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