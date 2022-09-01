banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.174,93
ALTIN
995,25
DOLAR
18,20
STERLİN
21,11
EURO
18,27
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde

Kadınların Ürettiği Ürünler Dünya Pazarında

Kadınların üretime ve ev ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar yapan Esenyurt Belediyesi’nin açtığı "İpek ve Yün Halı Dokuma" kursunda üretilen el emeği halılar, yurt dışına ihraç edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 09:47
Kadınların Ürettiği Ürünler Dünya Pazarında
banner171

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un kadınların üretime katkı sağlamaları için yürütmüş olduğu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) bünyesinde açılan "İpek Halı Dokuma" kursunda, ilçedeki kadınlara eğitim verilmeye başlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü yapılan derslerde, kadınlar hem halı dokuyarak günlük hayatın stresini atıyor hem de meslek edinerek ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların büyük özveri ile dokudukları el emeği ipek halılar yurt dışına ihraç edilecek.

“Üretilen halılar yurt dışında satılacak”

Kadınları üretime ve ev ekonomisine katkı sağlamaları için kursa davet eden Esenyurt Belediyesi Halı Dokuma Ustası Uğurtan Demir, “Kadınların evinde para kazanabilmeleri için bu mesleği öğreteceğiz. Aynı zamanda kendi üretimlerini yapıp kendi satışlarını sağlayacaklar. Başkanımızla beraber dileğimiz bu. İlk başta meslek edindirme kursunda birkaç ay öğreniyorlar. Sonrasında dokumaya başlıyorlar. Kadınların emeğiyle üretilen halılar yurt dışında satılacak. Esenyurt kadınlarına şunu söylemek istiyorum; gelip burada bir meslek edinerek kendi ekonomilerini kendileri sağlasınlar.

“Hiç kimse yapamam diye düşünmesin”

Halı dokumanın çok zevkli olduğunu belirten kursiyer Zeynep Günay şöyle konuştu: “Halı dokuma tezgâhlarını Esenyurt meydanda gördüm. Orada görünce çok hoşuma gitti. 'Ben de yapabilir miyim?' diye düşünmeye başladım ve kayıt oldum. Başlayınca ne kadar zevkli bir şey olduğunu anladım. Daha yeni yeni öğreniyorum. Hiç kimse yapamam edemem diye düşünmesin. Gelsin kaydolsun.” Kursiyer Dilara Kızıl ise şunları ekledi: “Kardeşim belediyenin Resim kursuna geliyor. Onun aracılığıyla gördüm. Halı dokumanın güzel olduğunu düşündüm ve boş vaktim de olduğu için kayıt yaptırdım. İleriki zamanlarda belgemi elime aldıktan sonra başvurup ben de bunun dersini verebilirim. Hem meslek edindirdiği için hem de ekonomiye katkı sağladığı için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Kursa kayıt yaptırmak isteyen 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlar, www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden online olarak başvurabilir veya Esenyurt Belediyesi eski hizmet binasına bizzat başvuru yapabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta 30 Ağustos Coşkusu
Esenyurt'ta 30 Ağustos Coşkusu
30 Ağustos Zaferi Esenyurt'ta Anıldı
30 Ağustos Zaferi Esenyurt'ta Anıldı
Başkan Bozkurt, Yapımı Devam Eden Proje Ve Parkları İnceledi
Başkan Bozkurt, Yapımı Devam Eden Proje Ve Parkları İnceledi
Büyük Zafer'in 100. Yılında Ceza'dan Unutulmaz Konser
Büyük Zafer'in 100. Yılında Ceza'dan Unutulmaz Konser
Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklarımızı Can Dostlarımızla Buluşturdu
Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklarımızı Can Dostlarımızla Buluşturdu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169