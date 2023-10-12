Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilinçlendirildi

Esenyurt Belediyesi ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında, farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atakan Özkan, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Yıldırım Altınok ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doktor Şaban Şeçmeler tarafından "Meme Kanseri Nedir?”, “Meme Hastalıkları” ve “Memede Kitleye Yaklaşım”, “Meme Kanseri Tedavisi”, “Meme Kanserinden Korunma Yöntemleri ve Meme Kanseri Çeşitleri" başlıkları altında sunumlar yapıldı. Meme kanserinde erken teşhisin öneminin vurgulandığı seminerde, 40 yaş üstü katılımcılara mamografi ve kanser tarama testi hediye edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Bilinçli olalım”

Meme kanseri konusunda bilinçli olunması gerektiğini söyleyen Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Kanser maalesef çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi. Bununla mücadele etmenin yolunu öğrenmemiz lazım. Meme kanseri benim bildiğim kadarıyla en sık rastlanan kanser türlerinden biri. Bu hastalık önlenebilir. Yeter ki zamanında müdahale edilsin, yeter ki tedavi yapılsın, yeter ki bilinçli olalım. Benim bireysel görüşüm. Kanser olana kadar bizim yapmamız gerekenler var aslında.

Yaşam koşullarımızı daha sağlıklı yapıp, sporumuzu yapıp, bol su içip stresten uzak durabiliyorsak, uykumuza ne kadar çok önem veriyorsak o kadar daha avantajlı oluyoruz diye düşünüyorum. Ben MR çektirme prensibini öğrendiğimde kansere bakışım değişti. Dolayısıyla bizim vücudumuzun her bir zerresine kanın dolaşımını sağlamak için ne yapmamız gerekiyorsa öyle yapmamız lazım. Kilomuza, uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor.”

“Çok faydalı bir seminer”

Seminere katılarak bilgi sahibi olduğunu belirten Sevda Günerhan, “Hepimiz daha da bilinçlendik. Bu kadar detaylı bilgi sahibi değildik. Hocalar sayesinde bilgilendik. Çok faydalı bir seminer oldu. Belediyemize teşekkür ederiz.” diye belirtirken, Gönül Ertuğrul ise şunları ekledi: “Seminer sayesinde aydınlandık. Bilmediklerimizi öğrendik. Daha da tecrübelendik. Nasıl muayene edilir bilmiyordum ama artık kontrollere daha sık gideceğim. Çok memnun kaldım” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)