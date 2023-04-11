İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi Partiye Teşekkür (VİDEOLU)

İLK BULUŞMASINI YÜZLERCE HEMŞEHRİSİ İLE YAPTI

9 Nisan 2023’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ya verilen listede adı açıklanan İzsiz’in 2.sırada aday olduğu görüldü.

İzsiz’de yoğun şekilde arayıp hayırlı olsun diyene dostları ve hemşehrileri ile Esenyurt Koçak Kafede bir araya gelerek davul zurna ile karşılandı.

İzsiz yaptığı kısa konuşmada saklamaya gerek yok herkese emek verdiği hizmet ettiği partide aday olmak ister ama ne yazık ki sağlıklı bir muhasebe yapamayan eski partimiz bizim aday olmamıza onay vermedi.

Sağ olsun İyi Parti genel başkanımız sayın Meral Akşener bizi partiye davet etti. Biz de davete icabet ettik.

Bugün açılanan listede adımızın 3.bölge 2.sırada olduğu görmek bizi mutlu ve memnun etmiştir.

Bazıları düşünebilir nasılsa seçilecek bir sırada çalışmasına gerek yok diyebilir ama ben ve arkadaşlarımız kendimize bir hedef koyduk. Bizim İyi Partide olmamız extradan buraya 2 vekil daha kazandıramayacaksa bizim burada olmamızın bir artısı yok demektir. Emin olun bu saatten başlamak üzere 14 Mayıs akşamına kadar durmadan yorulmadan usanmadan ekibimle beraber partimize katkı vermeye çalışacağız dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)