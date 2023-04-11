banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.117,25
ALTIN
1.240,25
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,04
İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi Partiye Teşekkür (VİDEOLU)
İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi...
Ramazan Ve Seçime Buruk Başladık
Son Dakika
Ramazan Ve Seçime Buruk Başladık
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim...
Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve Kardeşlik Hakimdi (VİDEOLU)
Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve...

İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi Partiye Teşekkür (VİDEOLU)

İstanbul 3.Bölgede inşaat ve gayrimenkul alanında önemli yatırımlara imza atan hayırsever iş insanı Delta Holding yönetim Kurulu başkanı Seyithan İzsiz kuruluş süresinde ilçe başkan yardımcısı ve meclis üyesi olarak önemli hizmetler yaptığı Ak Parti’de Milletvekili olmayı arzuluyordu ancak Ak Parti bu konuda yeşil ışık yakmayınca bölgede sevilip sayılan İzsiz’e İyi Partiden teklif geldi.Gelen teklifi kabul eden Seyithan İzsiz İstanbul 3.Bölge 2.sırada Milletvekili aday adayı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Nisan 2023 Salı 08:40
İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi Partiye Teşekkür (VİDEOLU)
banner171

İLK BULUŞMASINI YÜZLERCE HEMŞEHRİSİ İLE YAPTI

9 Nisan 2023’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ya verilen listede adı açıklanan İzsiz’in 2.sırada aday olduğu görüldü.

İzsiz’de yoğun şekilde arayıp hayırlı olsun diyene dostları ve hemşehrileri ile Esenyurt Koçak Kafede bir araya gelerek davul zurna ile karşılandı.

İzsiz yaptığı kısa konuşmada saklamaya gerek yok herkese emek verdiği hizmet ettiği partide aday olmak ister ama ne yazık ki sağlıklı bir muhasebe yapamayan eski partimiz bizim aday olmamıza onay vermedi.

Sağ olsun İyi Parti genel başkanımız sayın Meral Akşener bizi partiye davet etti. Biz de davete icabet ettik.

Bugün açılanan listede adımızın 3.bölge 2.sırada olduğu görmek bizi mutlu ve memnun etmiştir.

Bazıları düşünebilir nasılsa seçilecek bir sırada çalışmasına gerek yok diyebilir ama ben ve arkadaşlarımız kendimize bir hedef koyduk. Bizim İyi Partide olmamız extradan buraya 2 vekil daha kazandıramayacaksa bizim burada olmamızın bir artısı yok demektir. Emin olun bu saatten başlamak üzere 14 Mayıs akşamına kadar durmadan yorulmadan usanmadan ekibimle beraber partimize katkı vermeye çalışacağız dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.04.2023 08:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozkurt SMMM Üyeleri Ve Hukukçularla İftarda Buluştu
Bozkurt SMMM Üyeleri Ve Hukukçularla İftarda Buluştu
18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
Binlerce Kişinin Hayatı ESBİM İle Değişiyor
Binlerce Kişinin Hayatı ESBİM İle Değişiyor
320 Kadın Daha Ekonomik Özgürlüğüne Kavuştu
320 Kadın Daha Ekonomik Özgürlüğüne Kavuştu
Delta Holding CEO'su Seyithan İzsiz'den İstanbul 3.Bölgeye Gelen Depremzedelere 67 Bin Koli Erzak Dağıtımı Yapıldı
Delta Holding CEO'su Seyithan İzsiz'den İstanbul 3.Bölgeye Gelen Depremzedelere 67 Bin Koli Erzak Dağıtımı Yapıldı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169