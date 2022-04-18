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“İyi ki Esenyurtluyuz, iyi ki bir aradayız”

Esenyurt Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı Ramazan’da vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. İstiklâl Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İyi ki Esenyurtluyuz, iyi ki bir aradayız” diyerek paylaşmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:14
“İyi ki Esenyurtluyuz, iyi ki bir aradayız”
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Esenyurt Belediyesi, yüzlerce Esenyurtluyu aynı Ramazan sofrasında buluşturmaya devam ediyor. Kalabalık iftar sofralarının yeniden kurulmaya başlandığı Esenyurt’ta yüzlerce vatandaş paylaşmanın önemini hissediyor. İstiklâl Kapalı Pazarı’ndaki iftar buluşmasında, tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan’ın huzuru tüm Esenyurtlulara yaşatıldı. Ramazan bereketinin paylaşıldığı iftar sofrasına; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Veysel Bal, Hayrettin Babahan ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“ESENYURT BELEDİYESİ HER ZAMAN YANINIZDADIR”

İftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Kemal Deniz Bozkurt, “Birlik beraberliğimiz daim olsun, Ramazan ayının bereketi hepinizin üzerinde olsun. Allah hiç kimseye zor, sıkıntılı bir gün göstermesin ama Esenyurt Belediyesi her zaman sizin sıkıntılı gününüzde, zor gününüzde yanınızdadır, bunu da hiçbir zaman unutmayın. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Esenyurtluyuz, iyi ki bir aradayız. Türkiye’de, İstanbul’da, Esenyurt’ta birlik beraberliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

ESENYURT’TA RAMAZAN COŞKUSU SÜRÜYOR

On Bir Ayın Sultanı’nı etkinliklerle karşılayan Esenyurt Belediyesi, Eski Belediye Bahçesi’nde Ramazan iklimini yaşatmaya devam ediyor. Etkinliklerin sekizinci gününde, Orta Oyunu ve İllüzyon Gösterisi ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Eski Belediye Bahçesi’ndeki etkinlikler, bu akşam saat 21.00’de Masalcı Nine ve Kanto Gösterisi ile devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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