banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1408
ALTIN
461.330
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1543
EURO
9.6585
Esnaf Ali Babacan'a Dert Yandı
Esnaf Ali Babacan'a Dert Yandı
Oruç Tutarken 8 Beslenme Hatasına Dikkat !
Oruç Tutarken 8 Beslenme Hatasına...
Güvenlik Özen ve Tecrübe İster “PROTOKOL GÜVENLİK”
Güvenlik Özen ve Tecrübe İster...
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya Geldi
Son Dakika
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya...

İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursları Başladı

Esenyurt’ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen meslek edindirme kursları başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un vaatleri arasında yer alan kurslara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kursiyerler, aldıkları eğitimin sonunda ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2021 Cuma 10:45
İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursları Başladı
banner171

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, ilçedeki sanayicilerle iş birliği içinde geliştirdiği meslek edindirme kursları eğitimlerine başladı. Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi’nde (EMEĞİM) açılan kurslar, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce başvuru alan istihdam garantili kursların ilk etabında, kursiyerlere 15 farklı branşta eğitim veriliyor. Her meslek dalı için farklı eğitim sürelerinin belirlendiği meslek edindirme kurslarında alınan eğitim sonunda, öğrencilere MEB onaylı sertifika verilerek, meslek sahibi olmalarına imkan sunulacak. Eğitimler tamamlandığında, kursiyerlerin ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdamı sağlanacak.

EN ÇOK BAŞVURU ÖN MUHASEBE KURSUNA

Açılan kurslarda, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’ne (ESBİM) yapılan başvurular da dikkate alınırken, en yoğun başvuru; Ön Muhasebe, Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı, Arıcılık, Grafik ve Animasyon gibi branşlara yapıldı.

“32 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK”

Kursiyerlerin eğitim sonunda iş sahibi olabilmeleri için ESBİM aracılığıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Mutlu Demircioğlu, “Projeyi, Kemal Deniz Bozkurt Başkanımızın vasıtasıyla bir yıl önce planlamıştık, ancak pandemi nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Mart ayı itibarıyla Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezini (EMEĞİM) hayata geçirdik. Biz, kursiyerlerimize sadece kurs vermeyi planlamıyoruz, aynı zamanda istihdamı da sağlamak için ESBİM aracılığıyla çalışmalar yapıyoruz. Kurslarımız, 32 farklı branştan oluşuyor. Pastacı Yardımcılığı, Aşçı Yardımcılığı, Modelist Yardımcılığı, Arıcılık, Düz Dikiş Makineci, Kuaförlük ve Overlok Makineci kurslarımızı açtık. Eğitimlerimiz tamamlandığında, kursiyerlerimizi ESBİM’e yönlendirerek istihdam edilmelerini sağlayacağız” dedi.

Vatandaşlar, meslek edindirme kursları ile ilgili detaylı bilgiye, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin 0212 699 64 36 numaralı telefonunu arayarak ulaşabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESBİM İş Arayan ve İşverenlerin Yüzünü Güldürüyor
ESBİM İş Arayan ve İşverenlerin Yüzünü Güldürüyor
Başkan Bozkurt: Faaliyet Raporumuzun Temelini, İnsana Yatırımlar Oluşturdu
Başkan Bozkurt: Faaliyet Raporumuzun Temelini, İnsana Yatırımlar Oluşturdu
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık Tarihi Köprüyü Betonla Kapatmışlar
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık Tarihi Köprüyü Betonla Kapatmışlar
Esenyurt Belediye Meclisi Komisyon Üyeleri Seçildi
Esenyurt Belediye Meclisi Komisyon Üyeleri Seçildi
Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renkleniyor
Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renkleniyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169