banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.474,27
ALTIN
927,42
DOLAR
14,63
STERLİN
19,14
EURO
15,80
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...
İmamaoğlu: Her Köye Koşmaya Çalışıyorum, Orucunu 1390 Nüfuslu Köyde Açtı
İmamaoğlu: Her Köye Koşmaya Çalışıyorum,...
İmamoğlu: Hepimizin İmzasının Olmasını İstiyoruz
İmamoğlu: Hepimizin İmzasının Olmasını İstiyoruz
Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında Buluştu
Son Dakika
Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında...

İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, çeşitli programlarla devam ediyor. Esenyurtlular dün akşam Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan’ın manevi iklimine ortak oldu. Etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlarla sohbet edip tek tek sorunlar ve isteklerini dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2022 Perşembe 10:45
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi
banner171

Başkan Bozkurt, Eski Belediye Bahçesi’ni Ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlara açtı

Esenyurt Belediyesi, düzenlediği Ramazan etkinliklerinin dördüncü gününde de yüzlerce vatandaşı manevi bir iklimde buluşturdu. Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte Esenyurtlular; sandalye kapmaca yarışmasına katılarak eğlenceli anlar yaşadı, Masalcı Nine ve Kâtip Zenne gösterisini izleyerek eski Ramazanları anımsadı, tasavvuf müziği dinletisi ile de Ramazan’ın huzurunu paylaştı. Çocuklar, onlara ayrılan park alanında gönüllerince oynamanın yanı sıra kurulan stantlar ile belediye bünyesindeki spor kurslarına ön kayıt yaptırma fırsatı da buldu.

BAŞKAN BOZKURT VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları ile Eski Belediye Bahçesi Ramazan'a özel etkinlik alanına dönüştürüldü. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Bozkurt, Yardımcısı Cemal Güneysu ile birlikte Ramazan Çarşısı’ndaki stantları da tek tek ziyaret etti. Kurulan Ramazan Çarşısı’nda, belediye bünyesindeki EMEĞİM kursiyerlerinin ve Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Özellikle el sanatları alanında, Heykel ve Ebru sanatı standına gösterilen ilgi yoğundu. Ayrıca belediye bünyesinde bulunan çeşitli kurslara katılım sağlamak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için de EMEĞİM ile ESBİM stantlarında vatandaşlara bilgi verildi. Etkinlikte vatandaşlara ikram edilen Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker, mısır, lokma tatlısı ile tüm Esenyurtlulara 'Eski Ramazanlar' yaşatıldı.

Öte yandan etkinlik alanına gelemeyen vatandaşların da Ramazan’ın manevi iklimine ortak olabilmesi adına tasavvuf müziği dinletisi Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Eski Belediye Bahçesi'nde devam eden etkinlikler kapsamında bugünkü program saat 21.00’de, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve İllüzyon Gösterisi ile başlayıp, saat 21.30'da Zihni Göktay, Anlatı-Meddah gösterisi ile devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ta Ramazan Etki̇nli̇kleri̇ Başladı
Esenyurt’ta Ramazan Etki̇nli̇kleri̇ Başladı
Teke Böceği̇ İle Mücadele: Kesi̇len Ağaçların Yeri̇ne Yeni̇si̇ Di̇ki̇li̇yor
Teke Böceği̇ İle Mücadele: Kesi̇len Ağaçların Yeri̇ne Yeni̇si̇ Di̇ki̇li̇yor
Esenyurt Beledi̇yesi̇ Yolları Güzelleşti̇rmeye Devam Edi̇yor
Esenyurt Beledi̇yesi̇ Yolları Güzelleşti̇rmeye Devam Edi̇yor
Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden "Kâğıt Toplayıcı Çocuklar" Haberi̇ne Açıklama
Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden "Kâğıt Toplayıcı Çocuklar" Haberi̇ne Açıklama
Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu
Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169