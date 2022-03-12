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İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor

​​​​​​​İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri, cadde ve sokaklarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mart 2022 Cumartesi 09:50
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
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Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Esenyurt’u beyaza bürüdü. Vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Esenyurt Belediyesi, özellikle sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmamasını sağladı. Yoğun kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için tüm ana arter ve caddelerde çalışmalar devam ediyor. Erzurum Kongre Caddesi’nde kavşakta kaza yapan tırı kurtaran ekipler, trafik akışını sağladı. Kışla Mücadele Ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Tuzlama ve kar çalışmalarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık ettiği Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen ihbarlara da anında müdahale ediliyor. Sağlık ekipleri de kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşuyor. Ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞILIYOR

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokakta yaşayan hayvanlara mama ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Karların arasından sokak hayvanlarına ulaşan ekipler mama takviyesinde bulunuyor.

Ayrıca Esenyurt Belediyesi mobil ikram araçları da yaşanabilecek olası bir durum karşısında yolda mahsur kalan vatandaşlara çorba ve çay ikram etmek için yerlerini aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

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