İmamoğlu Ve Bozkurt Projeleri İneceledi

İmamoğlu, Bozkurt ve beraberindekiler sırasıyla Turgut Özal Mahallesi İSKİ Alanı Park Yapımı, Adile Naşit Bulvarı Otopark İnşaatı, Haramidere Dere Islahı, Esenyurt Devlet Hastanesi Kavşağı Ulaşım Planlama ve Haramidere-Kıraç İmar Yolu İnşaatı Fen İşleri projelerini gezdi.

YAĞMUR ALTINDA İNCELEME

Geziyle ilgili değerlendirmesini, son olarak 23 Haziran 2020’de yaşanan sel felaketiyle gündeme gelen Haramidere üzerindeki köprüde sağanak altında yapan İmamoğlu, “Belediye Başkanımızla Esenyurt ilçemizde, muhtelif noktalardaki hem altyapı hem üstyapı şantiyelerimizi geziyoruz. En kritik noktalardan birindeyiz, zira buradaki selde yaşanan travmayı hepimiz biliyoruz. Farklı milliyetten bir misafirimiz de hayatını kaybetmişti. Bunun yaşanmaması adına İSKİ yoğun bir çalışma içerisinde. Yapılan hem yeni hatlar hem dere yatağının genişletilmesi, inşallah buradaki sorunu kalıcı olarak çözecek. Ama ne yazık ki çözüm burada bitmiyor, devamı var. Esenyurt’ta birçok altyapı ihmalinin olduğunu biliyoruz. Bütün bunları aşmak için de burada yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“ÇÖZÜM BİZDE”

Çalışmaları Esenyurt Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, “Öncelikli alanları belediyemizle konuşuyoruz. Her belediyede olduğu gibi, Esenyurt Belediyesi’yle beraber, koordineli iş üretme çabası içindeyiz. Ne yazık ki İstanbul’un en yoğun göç alan, en yoğun nüfusunun var olduğu ve aynı şekilde de artmaya devam ettiği Esenyurt ilçemize, başta altyapı olmak üzere, birçok konuda hızlı yatırımlar, hızlı tedbirler almak zorunluluğumuz var. Bu, ne yazık ki yılların ihmali; başta imar yoğunlukları yaratmak olmak üzere ve buna dönük altyapıyı olgunlaştırmamak kavramı üzerine. Ama bu yıllar boyu oluşan ihmaller, yıllar boyu yapılan/yapılmayan doğru işler, eksik işler bugüne geldi. Ama artık çözüm bizde. Çalışacağız. Allah’ın izniyle, çok hızlı bir şekilde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

ESENYURT’A BEŞ DÖNÜMLÜK PARK

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Başkan İmamoğlu ile birlikte projeleri inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Turgut Özal Mahallesi’nde İSKİ arazisi üzerine yapılan 5 dönümlük mahalle parkıyla ilgili, değerlendirmelerde bulunarak şunları ekledi, “Mahallemiz müthiş rahatlayacak bu park sayesinde. Biz bir iki yer daha kamulaştırıyoruz. Oralara da yapmaya çalışacağız ama böyle küçük küçük parklar en azından çevredeki insanlar için iyi olacak. Toplanma alanı olarak da kullanılabilir.”