İmamaoğlu: Yeni Metro Hattı, Esenyurtluları Mutlu Edecek

*Esenyurtlular, Kabataş’a 67 dakikada gidecek

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB tarafından Bağcılar’da düzenlenen Mahmutbey -Bahçeşehir -Esenyurt Metro Hattı İnşaatı’nın Başlama Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Esenyurt’a Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir hassasiyet, özel ilgi göstermekteyiz. Bugün burada attığımız bu temelin Esenyurtlu hemşerilerimi de mutlu edeceğini biliyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bağcılar’da düzenlenen Mahmutbey -Bahçeşehir -Esenyurt Metro Hattı İnşaatı Başlama Töreni, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları ve birçok siyasi parti temsilcinin katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Esenyurt'tan bir vatandaşımız Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada, Kabataş'a 67 dakikada gidecek. Yani bu hat günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet etmiş olacak" dedi.

“21. YÜZYILIN GERÇEK ZAFERİ BU TARZ İŞLERDİR”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İşte 21.yüzyılın gerçek zaferi bu tarz işlerdir” diyerek yıllardır projesi aşamasında olup yapılmayan metro hattının öneminde dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu, “İstanbul'un son yıllarda başlattığı en önemli ve en işlevsel hatlarından birine hep birlikte start vermenin, onun temelini atmanın, başlangıç mesajını vermenin keyfini yaşıyorum. Dolayısıyla bir nevi de biz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla İstanbul halkı olarak ikinci bir bayramı yaşıyoruz diyebilirim. Bu manada mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

“KEMAL DENİZ BOZKURT BAŞKANIMIZ 7/24 ÇALIŞARAK HİZMET YETİŞTİRME ÇABASINDA”

Esenyurt’ta 200 binin üzerinde mültecinin misafir edildiğini ve geçmişte imar sorunlarının yaşandığını belirten Başkan İmamoğlu, Esenyurt’taki sorunların çözümü için Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 7/24 çalıştığını söyledi. Başkan İmamoğlu, “Bu hat 3 buçuk milyon insanımızın yaşadığı ilçelerimizin gerçekten yoğun bir biçimde insanlarını kentle birleştiren bağ kurduran beş ilçeden geçen 18.1 kilometre uzunluğundaki 11 istasyondan oluşan bir hattımız olacak. Esenyurt, İstanbul'un en zor hizmet sunulan ilçesidir. Son 10 yılda 60- 70 bin kişinin taşındığı ilçe olmuştur. Hatta kayıtlarda olmayan 200 binin üzerinde mültecinin de misafir edildiği bir ilçedir. Bu zor ilçeye, Kemal Deniz Bozkurt Başkanımız 7/24 çalışarak hizmet yetiştirme çabasına bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir hassasiyet, özel ilgi göstermekteyiz. Bugün burada attığımız bu temelin Esenyurt'lu hemşerilerimiz de mutlu edeceğine bildiğim için bu notu sizinle paylaşmak istedim” ifadesini kullandı.

“KAĞIT ÜSTÜNDEKİ İHALELERİNİ DEVRALDIK”

Önceki İBB yönetiminde projelerin finansman ihtiyacının karşılanmadığını hatırlatan Başkanı İmamoğlu, “İhalelerini biz yaptık. İhale yapmak ne yazık ki bir başarı değildir. Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz bugün böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalmasaydık. Hatta tam aksine biz buradan metroya binip Esenyurt'a gidip meydanda Kemal Deniz Bozkurt başkanımla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir konserini yapsaydık. Ama ihale yapmak, şöyle olur. Önce fizibilitesiyle başlarsınız, proje hazırlarsınız daha sonra finansmanıyla ilgili altyapıyı oluşturursunuz. Finansmanı olmadan bu çapta projelerin inşa edilmesi mümkün değildir. Ne yazık ki 2016 -2017 döneminde yapılan işlerin gördüğünüz gibi neredeyse tamamı ciddi sorunlarla durmuş ve biz göreve geldiğimizde iki yıldır çivi çakılmayan, hatta şu an bulunduğumuz Mahmutbey- Esenyurt hattı gibi hiç ama hiç başlamamış hatların sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık” diye konuştu.

ESENYURT'TAN MAHMUTBEY'E 28 DAKİKADA GİDİLEBİLECEK

Başkan Ekrem İmamoğlu, ilk etapta Mahmutbey, Kanuni Sultan Süleyman hattını 2024 yılında açacağının müjdesini verdi. Başkan İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: " Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esenyurt'tan bir vatandaşımız Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada, Kabataş'a 67 dakikada gidecek. Yani 43 kilometreyi 67 dakikada katedebilecek. Bu hat günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet etmiş olacak. Az önce bahsettiğim ek finansman talebi de 305 milyon Euro'dur. Biz kaynak buluruz. En ucuz şekliyle buluruz. En uzun vadeli bir biçimde de buluruz ve İstanbul'a kazandırırız. Aynı şekilde bir hattımızla ilgili de sağlıklı adımlar atıyoruz. İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattı. Beylikdüzü'ne ve Avcılar'a ilk defa bu hat sayesinde metro gelecek."