Havana Park Yenileniyor

İlçe genelinde park ve bahçe yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, Havana Park’ta ağaçları yeniliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalıları ve palmiye ağaçlarını yenileyerek Havana Park’ı yaza hazırlıyor. Havana Park Sosyal Tesis Sorumlusu Gizem Reyhan, parkta çalışmaların iki gündür aralıksız sürdüğünü belirterek: “Peyzaj olarak düzeltmeler yapılıyor ve yeni ağaçlar dikiliyor. Çevre yenileme ve düzenleme çalışmalarımız ile parkımızı kısa zamanda hazır hale getireceğiz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)