Halk Dansları Esenyurt ’a Renk Kattı

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 1.Uluslarası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen festivalin ikinci gününde de festival heyecanına ortak olan herkes coşku dolu anlar yaşadı. Türk Halk Müziği dinletisiyle başlayan ikinci gün programı, uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileriyle devam etti. Sahneye çıkan Gürcistan, Makedonya, Karadağ, Meksika, Bulgaristan, İran ve Kuzey Osetya’dan gelen dans gruplarının coşku dolu gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Farklı kültürlerdeki dansçılardan aynı anda “Umudun Şehri Esenyurt” sesinin yükselmesiyle festival coşkusu birlik ve beraberlik duygusuyla taçlandı. İlginin yoğun olduğu festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, festivali çok beğendiklerini belirterek birçok ülke kültürünün Esenyurt’ta buluşmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

AYDİLGE ESENYURTLULARLA BULUŞACAK

Esenyurt’a renk katan festivalin üçüncü gününde, yine dolu bir program var. Misafir grupların ilçenin çeşitli noktalarındaki toplu konut sitelerinde yapacağı gösteriler, festival heyecanını tüm ilçeye dağıtacak. Barışın, kardeşliğin ve dostluğun vurgulandığı festivalde bugün sanatçı Aydilge müzikseverlerle buluşacak. Kültür ve sanatın hissedildiği festivalde bugünkü program şöyle:

19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri

Sırbistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek, Ürdün

22.00 "Aydilge" Konseri

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu