Hacı Bektaş-I Veli'yi Anma Etkinlikleri Yapıldı.

57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dün akşam yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde yapılan anmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Törende bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi'ne olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. İmamoğlu'nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 'Bir Anadolu erenini anıyoruz. Bir bilgeyi, insanı sevmeyi, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz. O, bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. O, bu topraklarda dedi ki; 'Kimsenin ayıbını arama' ifadelerini kullandı.



Törende Hacıbektaş Barış ve Dostluk Ödülü Hızır Avusturya Derneği'ne verildi. Anmaya verdikleri desteklerden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür plaketi verildi. Tören Erdal Erzincan konseriyle sona erdi.