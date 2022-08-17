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Güçlü Kadınların Ürünler Defileyle Taçlandı

Esenyurtlu güçlü kadınların diktiği birbirinden şık kıyafetler “Üreten Kadınlar” defilesiyle görücüye çıktı.Katılımın yoğun olduğu defilede kadınlar, kendi diktikleri kıyafetlerle podyumda boy gösterdi. Defileye katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve üretime katkı sunmaları için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:24
Güçlü Kadınların Ürünler Defileyle Taçlandı
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Kadınların üretmesi ve güçlenmesi için her türlü çalışmayıtitizlikle sürdüren Esenyurt Belediyesi, anlamlı bir defileye imza attı. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Üreten Kadınlar” defilesinde, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde el sanatları eğitimi alan kadınların tasarladıkları kıyafetler, Esenyurt Kültür Merkezi’nde sergilendi. İlk turda kendi tasarımları ile podyuma çıkan kadınlaraikinci turda çocukları eşlik etti. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Emine Polat, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Renk renk, model model ürünlerin sergilendiği defilede Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Belgin Orkunoğlu Oflazoğlu da dikilen kıyafetlerden birini giyerek Esenyurtlu kadınlara destek verdi. Program sonundaBaşkan Bozkurt kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek, Esenyurtlu kadınlara desteğinin her zaman devam edeceğini dile getirdi.

“Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için birçok çalışma yapıyoruz”

Esenyurtlu kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve üretime katkı sunmalarını sağlamak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yaşam içinde birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bu zorlukları aşmak içinde daha donanımlı hale gelmemiz lazım. Belediyenin de zorluklar içerisinde olan kadınlarımızın yanında olması gerekiyor. Bu düşünceyle göreve başladığımız ilk günden itibaren kadınlarımızın üretime katkı sunmasını sağlamak amacıyla birçok çalışma yapıyoruz. Bazı ailelerde kadınlarımızın başka bir alanda çalışması çok mümkün olmuyor ya da evinde üretmesi gerekiyor. Kadınlarımızın kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bir kurs açtık. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile ortaklaşa yaptığımız bir çalışma. Kadınlarımıza meslek kursları veriyoruz, onlar da evlerinde elbise, kıyafet dikiyor. Çok güzel bir defile yaptılar. Kendi ürettikleri kıyafetlerle burada bir defile düzenlediler. Hem kıyafetlerin kendisi çok güzeldi hem de sunarken bir manken gibi sundular. Çok mutlu olduk. Bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kursiyer olarak başladığı kursta usta öğretici oldu

Ev bütçesine katkı sunmak amacıyla başladığı kursta “Usta Öğreticilik” belgesi aldığını ifade eden Kursiyer Naciye Açıkgöz, “Bu kursa 2 yıl önce ev bütçesine katkı sunmak amacıyla başladım. Bütün kurslara katıldım, sertifikalarımı aldım. İlk yazıldığım zaman birçok insan ‘bu yaştan sonra ne yapacaksın sertifikayı’ dedi. Ben hiç kimseyi dinlemedim ve kendimi ilerlettim. Hocalık belgemi de aldım. Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmedim ama bütün nakışları öğrendim. ‘Yapamayacağım!’ diye bir şey yoktur. Tüm kadınlar sırtındaki kamburu atsın ve gelsinler. Ben bu yaştan sonra hoca oldum, görevime de başladım. Emeklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı’mıza, müdürümüze, hocalarımıza ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kendi emeğimi sergiledim”

Kendi emeğini sahnede sergilediğini belirten Kursiyer Tuğçe Kılınç ise şöyle konuştu: “Çok mutluyum, kendi diktiğim emeğimi sergiledim. İlk kursa başladığımda dikiş dikmeyi bilmiyordum ama şuan kendi elbisemi dikebiliyorum. O yüzden emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ederim.”

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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