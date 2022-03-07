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“Görme” Sanatseverlere Kapılarını Açtı

Başkan Bozkurt: "Sanat insanın kendini ifade etme şeklidir"

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:17
“Görme” Sanatseverlere Kapılarını Açtı
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Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen “Dirençli Kentler, Dirençli Kadınlar” çalıştayı kapsamında, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Ressam Raziye Cerit Albayrak’ın "Görme’" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Başkan Bozkurt: “İnsan sanatsız yaşayamaz. Sanat, insanın kendini ifade etme şeklidir” dedi.

Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen “Dirençli Kentler, Dirençli Kadınlar”çalıştayı kapsamındaEsenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Ressam Raziye Cerit Albayrak’ın "Görme" adlı resim sergisinin açılışı 5 Mart’ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ressam Albayrak, birbirinden farklı renklerle kadınların duygularını anlatan tuvallerinde, toplumdaki kadın sorunlarına dikkat çekiyor. Kimi tuvalinde Anadolu kadını, kiminde doğa kadını, kiminde ise acısını tek başına yaşayan kadın var. ‘Kadın’ temasını konu edinen sergi, Esenyurt halkı tarafından büyük ilgi gördü. Sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de gezilecek.

“ESENYURT’TA BU TÜR ÇALIŞMALAR SIKLIKLA YAPILACAK

Sanatta herkesin kendini farklı ifade edebileceğini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’ta sanata yönelik çalışmaların sıklıkla yapılacağını ifade etti. Başkan Bozkurt: “İnsan sanatsız yaşayamaz. Sanat insanın kendini ifade etme şeklidir. Birçok şekilde kendimizi ifade ediyoruz. Bazen şiirlerle bazen romanlarla bazen güzel serenatlarla, şarkılarla, türkülerle… Ama güzel sanatlar, özellikle resimlerde, insanın kendini ifade etme şekli çok önemli. Fotoğrafa, resme bakan insanın oradaki duyguyu, düşünceyi alması çok özel bir duygu. Bizi tam da insan olarak hissettirmesi... Çok özel bir sanat dalı. Hocamın emeğine sağlık. Çok güzel bir sergi olmuş. Esenyurt’ta bu tür çalışmalar sıklıkla yapılacak. Hem insanlarımızın kendilerini ifade etmelerini sağlayacağız hem de kendini, duygularını arayan vatandaşlarımızın belki bir resimde, fotoğrafta, bir sanatsal etkinlikte kendilerini bulmalarını sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“SANATIN BARIŞ ROLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

“Dirençli Kentler, Dirençli Kadınlar” çalıştayında resimleri sergilendiği için onur duyduğunu vurgulayan Ressam Raziye Cerit Albayrak, sanatın barış rolü olduğuna dikkat çekti. Katkılarından dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden Ressam Albayrak şöyle konuştu: “Tuvalin karşısına geçince vurguladığım kompozisyonda kimi zaman ışığa, kimi zaman gölgelerdeki gizeme doğru yolculuk yapıyorum. Bazen şiirsel renklerin arasında kayboluyorum. Bu arada, yaşanan savaşta kadınlar çok çok acık çekmekte ve kayıplar vermektedir. Bu yüzden sanatın barış rolü olduğunu düşünüyorum. Sanatla uğraşan, sanata ilgisi olan asla savaşı kabul edemez. Çünkü asıl olan barış içinde kardeşçe yaşamaktır. Rant için insanların öldürülmesi kabul edilemez bir gerçektir. Bu yüzden savaşı kınamak değil, lanetliyorum.”

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