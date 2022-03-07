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“Görme” Esenyurt’ta Sanatseverleri Buluşturacak

Esenyurt Belediyesi, Ressam Raziye Cerit Albayrak’ın resimlerini Esenyurtlu sanatseverlerle buluşturacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak yapılacak olan “Görme” adlı resim sergisi, kadınların sorunlarını sanatsal bir dille gözler önüne serecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:18
“Görme” Esenyurt’ta Sanatseverleri Buluşturacak
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Ressam Raziye Cerit Albayrak’ın “Görme” adlı resim sergisi 5-8 Mart tarihleri arasında Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Esenyurtlu sanatseverleri bir araya getirecek. 5 Mart’ta açılışı yapılacak olan sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de gezilecekResimlerinde akademik ve gerçekçi bir üslup kullanan Ressam Albayrak, soyut ve sürrealist resimleriyle sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Kadın konusunu sık sık tuvaline yansıtan Ressam Albayrak, “Görme” sergisi hakkında şöyle konuştu: “Elbette önce insanı ele almak gerekir. Ancak yaşadığımız, gözlemlediğimiz olaylar bize kadın sorununa yakın durmamız gerektiğini her seferinde belletiyor. En büyük yük ve en acı olaylar kadınlara ait oluyor. Bunun sanattaki yansıması bu anlamda çok önemli.”

RESSAM RAZİYE CERİT ALBAYRAK KİMDİR?

Raziye Cerit, Manisalı. Anadolu Üniversitesi, İktisat bölümü mezunu. Kamu hizmetindeki görevi sırasında şiirlerini de kitaplaştırdı. Şiirleri edebiyat dergilerinde yer aldı. Tariş Edebiyat Ödülü, Mavi Derinlik Dergisi Şiir Ödülü, yurt dışında Güneş Dergisi Şiir Ödülü’nü aldı. Şiirlerini “Sen Sakın Ay’a Meyillenme” adlı kitapta topladı. Raziye Cerit Albayrak renklerle yıllardır devam eden yolculuğunda, kimi zaman ışığa kimi zaman gölgelerdeki gizeme doğru geziniyor. Sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

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