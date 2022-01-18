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“Gelin Tanış Olalım” Esenyurt’ta Sahnelendi

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde söyleşiler, tiyatrolar ve atölyelerle devam ediyor. İlçede ilk defa düzenlenen festivalde, “Gelin Tanış Olalım” adlı tiyatro oyunuyla sahne alan ünlü oyuncu Fırat Tanış, izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 16:33
“Gelin Tanış Olalım” Esenyurt’ta Sahnelendi
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Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde. Festival tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 3. gününde de yazarlar kitap fuarında okurlarıyla buluştu. Birçok sanatseverin ilgiyle takip ettiği festivalde Esenyurtlu çocuklar da Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile hem eğlendi hem de öğrendi.

SANAT, İYİLEŞTİRİR, GÜZELLEŞTİRİR VE FARKINDALIĞA SEBEP OLUR

Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’nde görevli Seramik Öğretmeni Seda Akmeşe, 16 yıldır öğretmenlik yaptığını ve ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştığını ifade etti. Akmeşe, “Esenyurt gelişmekte. Bu kentte bu festivalin olması bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Sanat iyileştirir, güzelleştirir ve farkındalığa sebep olur. Bu çorbada benim de tuzumun bulunması onur ve gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“ÇOK GURURLUYUZ”

 

Kitap fuarına katılarak okurlarıyla buluşan Yazar Gürsel Yılmaz, ilçede ilk defa geniş kapsamlı kültür ve sanat etkinliği yapılmasından dolayı mutlu olduğunu aktardı. Yılmaz, “Esenyurt bana göre Türkiye'deki mozaikliğini, küçük Türkiye örneğini göstermeye başladı. Esenyurt'ta çok çeşitli mozaik insanlar vardır. İlçemizde kültür sanat etkinlikleri eksikti, o da tamamlandı. Çok gururluyuz. Her sene devamını ve değişik aktivelerle kültüre ağırlık verilmesini arzu ediyoruz. Festivale ve kitaplara olan ilgiyi “Gerçekten bu kadar beklemiyordum” diyerek  şaşırdığını söyleyen Yazar Sevgi Sarıtaç Yılmaz ise “Esenyurt'un arka planda kalan kültürü bu değişimle ön plana çıkmıştır” diye konuştu.

“GELİN TANIŞ OLALIM” ESENYUR’TA SAHNELENDİ

 

Birçok ünlü oyuncu, sanatçı, gazeteci ve yazarı ilçede buluşturan Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali, ünlü oyuncu Fırat Tanış’ı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nin sahnesinde ağırladı. Pir Sultan Abdal’dan Yunus Emre’ye; Nesimi’den, İbrahim Hakkı’dan Âşık Veysel’e türkülerle, şiirlerle Fırat Tanış’ın oyunculuğu “Gelin Tanış Olalım” izleyenlerini adeta büyüledi.  Gösterinin ardından sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Tanış’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Oyunculuğu ile ayakta alkış alan Fırat Tanış, Esenyurt’ta Gelin Tanış Olalım’ın ilk defa sahnelediğini belirterek şöyle konuştu: “Çok keyifliydi, müthiş bir katılım vardı. Hoş, keyif aldığımız bir gece oldu. Katılanlara, davet edenlere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali bu akşam yine Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Sunucu ve Yazar Metin Uca’nın “Bunu Mu Demek İstedim?” adlı tiyatrosuyla devam edecek.

İlçeyi kültür ve sanatın merkezi haline Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, 5. gününde de Ercan Kesal, Ferhat Göçer ve Nurettin Rençber’in olduğu birçok ünlü ismi ağırlayacak.

Sanat ve edebiyatseverleri bir araya getiren festivalin 5. gün programı şöyle:

SAAT: 13.00

ZEYNEP ALPASLAN / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

SADETTİN TURHAN / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

İSMET ACI / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 16.00

AHMET TELLİ / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 16.00

ERCAN KESAL

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 17.00

PINAR YILMAZ / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 18.00

MURAT AĞIREL

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 19.30

ALDIRMA GÖNÜL

(SABAHATTİN ALİ ŞİİRLERİ)

FERHAT GÖÇER

MÜZİKAL TİYATRO

ŞEHİT EROL OLÇOK KÜLTÜR MERKEZİ

ÜCRETSİZ / BİLETLİ

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