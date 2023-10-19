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Filistin'in Gazze Şehrinde Hastaneye Yapılan Saldırı da Şehit Edilen 500 Kişiden Sonra Esenyurt'ta Konserler İptal Edildi

​​​​​​​İsrail’in, Filistin’deki hastaneyi bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu saldırılar sonucunda, Esenyurt 2. Kardeş Kültürler Festivali kapsamındaki eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Filistin’e yapılan saldırıları kınadığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: “Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2023 Perşembe 09:59
Filistin'in Gazze Şehrinde Hastaneye Yapılan Saldırı da Şehit Edilen 500 Kişiden Sonra Esenyurt'ta Konserler İptal Edildi
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İsrail’in, Filistin’deki sivillere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Esenyurt’taki eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Dün akşam saatlerinde İsrail askerlerinin, Filistin’deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden olan saldırılarının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. İlçede ikincisi gerçekleştirilen Kardeş Kültürler Festivali’nde yapılacak olan eğlence etkinliklerinin ve konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Başkan Bozkurt, Filistin’e yapılan saldırıları kınadığını belirtti. İl Dernekler Birliği, Kent Konseyi, Muhtarlar Derneği Başkan ve yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında Başkan Bozkurt: “Bunu kınadığımızı, faillerini lanetlediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındaydık, bundan sonra da olacağız,” diyerek birlik ve beraberlik çağrısında da bulundu.

“Herkesi zorda olan kardeşlerimize destek vermeye davet ediyorum”

Filistin’de yaşanan saldırılar sırasında herhangi bir eğlence etkinliğinin yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Bozkurt şunları ekledi: “Değerli Esenyurtlu hemşerilerim, uzun yıllardır Orta Doğu kan gölüne çevriliyor. Maalesef dün akşam çok üzücü bir olay yaşadık.

Sivillere bir saldırı düzenlendi ve tahminlere göre en az 500 kişinin vefat ettiği haberini aldık. Dün geceden itibaren bunun üzüntüsü içindeyiz. Bu süreçte hem bu olaylardan ders çıkarmamız hem de birlik beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım.

Aksi takdirde neler yaşayacağımızı tahmin dahi etmek istemiyorum. Dün gece hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu kararı alırken tek başıma konuşmuyorum. İl dernekler birliği başkanımız ve il derneklerindeki arkadaşlarımız, muhtarlar derneği başkanımız ve muhtarlarımız, kent konseyi başkanımız ve kentin tüm bileşenleriyle konuştuk. Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız.

Bunun bir göstergesi olarak, kardeşlerimiz orada zorluklar yaşarken biz burada eğlenmeyi içimize sindiremedik. Buradaki stantlar ve etkinlikler devam edecek ama yapılacak konserleri ve eğlence programlarını erteleme kararı aldık. Filistin’de yaşanan olaylar inşallah kısa sürede biter, herkes aklını başına alır, bundan sonraki süreçlerde daha çok barış içinde yaşayacak ortamlar hazırlanır, biz de ona göre kendimizi organize ederiz.

Ama oradaki durum netleşmeden eğlence programlarının yapılmasını içimize sindiremediğimiz için konserleri ileriki tarihlere erteledik. Duruma göre karar vereceğiz. Herkesi birlik beraberlik içinde olmaya, zorda olan kardeşlerimize destek vermeye davet ediyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.”​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:14
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