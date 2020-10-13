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Eylül Ayında 987 Vatandaş Evde Sağlık Hizmetinden Yararlandı

Esenyurt Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu Evde Sağlık hizmetinden Eylül ayında 987 vatandaş faydalandı. Hizmet kalitesini artırarak, 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışmaya başlayan birimden faydalanan hastaların sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2020 Salı 11:27
Eylül Ayında 987 Vatandaş Evde Sağlık Hizmetinden Yararlandı
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Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ücretsiz olarak verdiği Evde Sağlık hizmetiyle ilçede yaşayan hasta vatandaşlar, evlerinde tedavi edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye başlayan birimden faydalanan hasta sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi. Hizmet kalitesini artırarak çalışmalarını sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, sadece Eylül ayında gündüz 617 gece ise 370 vatandaş olmak üzere toplam 987 vatandaşı evde tedavi etti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatlarıyla Pandemi sürecinde yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmayan birim, 2020 yılı içerisinde ise destek talebini ileten, 4 bin 739 hastaya aynı gün içerisinde dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne ve pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sundu. Evlere yapılan ziyaretlerde steril kıyafetler giyen ekipler, ayrıca hastalara ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgilerde veriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) Hüseyin Çetiner 

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