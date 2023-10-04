Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek

Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara umut olan Esenyurt Belediyesi, hizmetlerine

aralıksız olarak devam ediyor. Adresi belirlenen evleri tek tek ziyaret eden

belediye ekipleri hasta yatağı ve tekerlekli sandalyeleri vatandaşların evlerine

bırakarak, onların sorun, talep ve önerilerini de dinliyor. Bu hizmetlerden

memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner

“Bizi görünce çok mutlu oluyorlar”

Hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi personeli

Yıldırım Acar, “Esenyurt Belediyesi olarak hasta, yaşlı ve engelli

vatandaşlarımızın yanındayız.

Başta vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz,

ondan sonra da ilçe genelinde dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar bizi

görünce çok mutlu oluyorlar, bizleri çok güzel karşılıyorlar. Onları mutlu etmek

için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Gözümüzü yollarda bırakmıyor”

Belediyenin tekerlekli sandalye hizmetinden yararlanan Fesih Topdemir ise

şöyle konuştu: “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür

ederim. Gözümüzü yollarda bırakmıyor.

Sorunlarımızı dinleyerek, o sorunlara

çözümler buluyor. Bugün buraya belediye ekipleri geldi ve bana tekerlekli

sandalye getirdiler. Bu durumdan çok memnun kaldım. Artık hayatım daha da

kolaylaşacak.”