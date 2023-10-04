Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek

Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara umut olan Esenyurt Belediyesi, hizmetlerine
aralıksız olarak devam ediyor. Adresi belirlenen evleri tek tek ziyaret eden
belediye ekipleri hasta yatağı ve tekerlekli sandalyeleri vatandaşların evlerine
bırakarak, onların sorun, talep ve önerilerini de dinliyor. Bu hizmetlerden
memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyor.
İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner
“Bizi görünce çok mutlu oluyorlar”
Hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi personeli
Yıldırım Acar, “Esenyurt Belediyesi olarak hasta, yaşlı ve engelli
vatandaşlarımızın yanındayız.
Başta vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz,
ondan sonra da ilçe genelinde dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar bizi
görünce çok mutlu oluyorlar, bizleri çok güzel karşılıyorlar. Onları mutlu etmek
için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
“Gözümüzü yollarda bırakmıyor”
Belediyenin tekerlekli sandalye hizmetinden yararlanan Fesih Topdemir ise
şöyle konuştu: “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür
ederim. Gözümüzü yollarda bırakmıyor.
Sorunlarımızı dinleyerek, o sorunlara
çözümler buluyor. Bugün buraya belediye ekipleri geldi ve bana tekerlekli
sandalye getirdiler. Bu durumdan çok memnun kaldım. Artık hayatım daha da
kolaylaşacak.”
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)