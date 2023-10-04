banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.368,55
ALTIN
1.612,87
DOLAR
27,57
STERLİN
33,44
EURO
28,97
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyaçlarını karşılayarak onlara umut oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 11:36
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
banner171

Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara umut olan Esenyurt Belediyesi, hizmetlerine
aralıksız olarak devam ediyor. Adresi belirlenen evleri tek tek ziyaret eden
belediye ekipleri hasta yatağı ve tekerlekli sandalyeleri vatandaşların evlerine
bırakarak, onların sorun, talep ve önerilerini de dinliyor. Bu hizmetlerden
memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner

“Bizi görünce çok mutlu oluyorlar”
Hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi personeli
Yıldırım Acar, “Esenyurt Belediyesi olarak hasta, yaşlı ve engelli
vatandaşlarımızın yanındayız.

Başta vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz,
ondan sonra da ilçe genelinde dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar bizi
görünce çok mutlu oluyorlar, bizleri çok güzel karşılıyorlar. Onları mutlu etmek
için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Gözümüzü yollarda bırakmıyor”
Belediyenin tekerlekli sandalye hizmetinden yararlanan Fesih Topdemir ise
şöyle konuştu: “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür
ederim. Gözümüzü yollarda bırakmıyor.
Sorunlarımızı dinleyerek, o sorunlara
çözümler buluyor. Bugün buraya belediye ekipleri geldi ve bana tekerlekli
sandalye getirdiler. Bu durumdan çok memnun kaldım. Artık hayatım daha da
kolaylaşacak.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi vatandaşlara kandil simidi ikram etti
Esenyurt Belediyesi vatandaşlara kandil simidi ikram etti
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı
“Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız
“Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız
Esenyurt Halkı İçin Ter Akıttı Başkan Bozkurt Yardımcısı Yaptı
Esenyurt Halkı İçin Ter Akıttı Başkan Bozkurt Yardımcısı Yaptı
Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​
Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169