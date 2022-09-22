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Esenyurt‘un Sosyal ve Yardım İşleri Ondan Sorulur

Uzun yıllar boyunca başarılı ve özverili bir şekilde Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan eğitimci Orhan Ayyıldız Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü görevinden sonra Sosyal ve Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2022 Perşembe 10:19
Esenyurt‘un Sosyal ve Yardım İşleri Ondan Sorulur
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İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenyurt - İstanbul  

Orhan Ayyıldız Soysal Medya Hesabından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a Teşekkür Etti

Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığım süre zarfında; Sayın Belediye başkanımızın talimatları ve ekip arkadaşlarımızın destekleriyle son 3 yılda 42 bin iş arayan Esenyurt'lu hemşehrilerimize özel sektörde istihdam sağladık.

Gerek istihdam noktasında gerekse hemşehrilerimiz için yürüttüğümüz sahadaki çalışmalarımızla tüm komşularımızın yanında olmaya devam ettik.

Büyük onur ve gururla yürütmüş olduğum Yerel Hizmetler Müdürlüğü görevimi Murat Boduroğlu kardeşime devrederken, Esenyurt Belediye Başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt'un tensipleriyle 19.09.2022 tarihi itibariyle Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne asaleten atanmış bulunmaktayım.

Günnur Yıldırım müdürüme bu güne kadar yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyor,Başkan Yardımcılığındaki görevinde üstün başarılar diliyorum.

Belediye Başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt'a vermiş olduğu görev ve güven için teşekkür eder, bu yeni görevimde de halkımıza hizmet noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek; halkımızın yanında olmaya, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.

Bizde gerek Zeytinburnu’nda gerekse de Esenyurt’ta yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Orhan Ayyıldız müdürümüze ekonomik sıkıntıların had safhaya geldiği bir dönemde bir belediyenin en yoğun çalışan birimi olan Sosyal yardım işleri müdürlüğüne atanan Ayyıldız’a başarılar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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