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Esenyurt’un Başarılı Çocukları Madalyalara Doymuyor

Esenyurtlu sporcular, 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası’nda gurur verici madalyalar elde etti. 3 bin 500 sporcunun katıldığı müsabakalarda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği sporcular 12 şampiyonluk, 9 ikincilik ve 14 üçüncülükle başarılı sonuçlara imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 09:12
Esenyurt’un Başarılı Çocukları Madalyalara Doymuyor
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Esenyurt’ta sporcuların bireysel ve takım sporlarında önemli başarılar elde etmesinde destek olan, farklı spor dallarında milli takımlara ve başarılı spor kulüplerine sporcular kazandıran Esenyurt Belediyesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası’na katılan Esenyurtlu sporcular, şampiyonluk ve madalyalarla geri döndü. 3 bin 500 sporcunun katıldığı zorlu müsabakalarda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği sporcular 12 şampiyonluk, 9 ikincilik ve 14 üçüncülükle başarılı sonuçlara imza attı. Farklı yaş grupları arasında yapılan müsabakada: İdris Bodur, Zeynep Yıldız, Eda Yıldırım, Cengiz Kömür, Elifnaz Kot, Rüveyda Yıldız, Mahir Yıldız, Gülsena Yıldız, Okan Naçar, Göksu Daştan, Nalan Kartal, Helin Ayık Şampiyon; Ece Yıldırım, Yağmur Porsuk, Mazlum Okan, Ebrar Ünveren, Yunus Baran Genç, Aysun Karpuzoğlu, Elif Kahriman, Mehmet Şahin Işık, Eylül Çaylı 2’nci ve İlayda Kapruzoğlu, Cemil Berk Güvenç, Zehra Özer, Zeynep Pilatin, İsa Tekel, Mertcan Hopaç, Burak Köroğlu, Velat Canata, Yiğit Karakoç, Taha Salepçi, Emirkan Dayı, Ersan Selcik, Hilal Bek, Dursun Katıkçı ise 3’üncü oldu.

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