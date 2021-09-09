ESENYURT’TAz CHP’nin 98. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

CHP’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt’ta tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal ve Ali Susuz ile CHP belediye meclis üyeleri, CHP Esenyurt ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Pandemi önlemlerinin sıkı tutulduğu tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve beraberindeki heyet, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

BAŞKAN BOZKURT, EN GEÇ 2023’TE İKTİDARIZ

Çelek koyma töreninin ardından CHP İlçe Başkanlığında konuşma yapan Başkan Bozkurt, 100. yılda iktidar sözü verdi.

Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 98’inci yıl dönümünde sizlerle beraber olmak büyük bir onur. Bir şeyi başarmak önemli ama onun sürdürülebilir olması, devamını sağlamak, başarmaktan daha değerli, daha zor. 98 yıl ayakta kalmak, idea sahibi olmak, hâlâ insanların derdine derman, çaresizliklerine umut olmak çok kolay bir şey değil, lafla dizayn edilecek bir şey değil. Arkadaşlar, en geç 2023’te iktidarız. Cumhuriyet Halk Partisi dışında ve millet ittifakındaki diğer bileşenlerimiz dışında bu işi çözecek, o iradeyi ortaya koyacak, bu ahlâkı ortaya koyacak başka bir parti, bir siyasi oluşum benim gördüğüm kadarıyla yok. Tekrar kendimizi güvende hissedeceğiz Esenyurt’ta olduğu gibi ama sorunların tamamını çözmeyi de beklemeyin, bu da doğru bir şey değil ama biz yeniden şunu inşa edeceğiz: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında yaşayan herkese, eşit ve onurlu yurttaş olduklarını hissettireceğiz. Öncelikli olması gereken şey bu, sonrası çalışmak ve üretmektir. Bu ülkedeki herkesin ama herkesin, bu ülkenin onurlu bir vatandaş olarak kendini hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Bir yerde birlik, beraberlik ve barış varsa, bir yerde özgürlük varsa özgür fikirler vardır demektir, özgür fikirler varsa akıl var demektir, aklın olması artı değer var demektir, üretmek demektir, boşa emek ve enerji yok demektir. Dolayısıyla başarı, refah, mutluluk ve sağlık var demektir. Bunu yüzde yüz başaracağımıza inanıyorum. İktidar olmak demek, Genel Başkanımızın sıkça söylediği gibi, çocukların yatağa aç gitmemesi demektir. Birlik, barış, kardeşlik ve huzur içinde renkli bir yaşam sürmemiz demektir. İktidar olmak demek, geleceğe umutla bakmamız, çocuklarımızın İspanya’da, Almanya’da, Amerika’da geleceğini aramaması, bu ülkeye hizmet etmesi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dördüncü kuşak bir üyesi olarak, dedem de babam da ben ve çocuklarım da üye; bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bize bu onuru yaşatan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’ndan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ERGİN, “BİZE DÜŞEN ONLARIN DEVRİMLERİNİ, İLKELERİNİ, İNKILAPLARINI VE FELSEFELERİNİ KORUMAKTIR”

Bir toplumda büyük devrimlerin yapılmasının, ancak kararlılıkla ve devrimci kişiliklerle mümkün olduğunu ifade eden CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ergin, “Öyle bir temeller atılmış ki görüyorsunuz ne kadar sarsılmaya kalkışılsa da dünyanın dört bir tarafından, sadece içteki bedbahtlar tarafından değil, onların dışarıdaki ortakları tarafından da ne kadar sarsılmaya, çökertilmeye çalışılsa da başarılamıyor. Bu bahisle, günümüzde çevremizdeki ülkelerin de uzak ülkelerin de aslında bir devrime ve devrimcilere sahip olamadıkları için neler çektiğini görüyoruz. Bize düşen; onların devrimlerini, ilkelerini, inkılaplarını ve felsefelerini korumaktır. Kuruluşundan bugüne kadar Ulu Çınar’ımıza emek verenlere saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. 98’inci yıl dönümümüz bütün ulusumuza kutlu olsun” dedi.e

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)