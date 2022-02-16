Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önceki gün Halk TV’de İpek Özbey ile "Kadraj" programına konuk olarak katıldı. Başkan Bozkurt, haksız yere bir vakfa tahsis edilen 25 bin metrekarelik arazinin geri alınma sürecini ve bu arazide Esenyurtlu gençler için yapılacak olan “Kampüs Lise” projesini anlattı. Programda Özbey’in sorularını yanıtlayan Başkan Bozkurt, Türkiye’de model olacak bu projede 3 bin 600 ila 5 bin öğrencinin eğitim alacağını söyledi. Projeyi Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozkurt: “Altyapı olarak da çok güçlü bir okul olacak. Kütüphane, laboratuvarlar, yemekhane, konferans salonu, atölyeler, yemekhanenin dışında kantinler, spor salonları; açık spor salonu, kapalı spor salonu var” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE YAPILACAK DİYE ALINMIŞTI, YILLARDIR BİR ÇİVİ ÇAKILMADI”

Belediyenin önceki dönem yönetiminin, 25 bin metrekarelik arsayı bir vakfa tahsis ettiğini hatırlatan Başkan Bozkurt: “Şimdi bu arazinin verilmesinin nedeni, buraya bir üniversite kampüsünün yapılacak olması. Fakat sonradan buraya çivi dahi çakılmadı. 2010’dan bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı” diyerek tepki gösterdi. Belediye meclisinde de azınlıkta oldukları için defalarca gündeme getirmelerine rağmen AKP ve MHP grubunun reddettiğini vurgulayan Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “İlk başta çok masum bir şekilde topluma sunuldu. Bu arazi, 25 bin metrekare. 2010 yılında bir vakfa üniversite yapmak için verilmişti. Konu dört kere meclise geldi. Dördüncüden sonra mahkemeye götürme hakkımız oluştu. Mahkemeye götürdük, mahkeme bizi haklı buldu ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi.”

PROJE ONAYLANDI

Başkan Bozkurt, Esenyurtlu geçlerin eğitimi için zorlu bir mücadelenin sonucunda kampüs lise arazisinin alındığına işaret ederek projenin de onayladığını aktardı. Proje hakkında detaylı bilgi veren Başkan Bozkurt: “Şu anda projemiz onaylandı. Biz ilk başta meclise getirdik dedik ki ‘Sayıştay raporunda diyor ki bunu iptal et ve bunu kullan’, bizim de liseye ihtiyacımız var, bunu iptal edelim kampüs liseye çevirelim. Vatandaşlarımızın çocukları gitsinler orada okusunlar” şeklinde konuştu.

“MODEL BİR OKUL”

“Gerçekten model bir okul, çok ciddi ve güzel bir proje” diyen Başkan Bozkurt, konuşmasına şöyle devam etti: “Kangrene dönmüş, özellikle büyük şehirlerdeki arsa eksikliğinden dolayı mahallelerde okul yapılamamasının sorununu çözüyor. Türkiye’de bildiğim kadarıyla bu tarzda bir yer yok, böyle bir okul yok. Yani birkaç lisenin aynı yerde olduğu var ama bu kadar değişik branşlarda ve altyapısı bu kadar güçlü olan başka bir proje olduğunu bilmiyorum. Altyapı olarak da çok güçlü bir okul olacak. Kütüphane, laboratuvarlar, yemekhane, konferans salonu, atölyeler, yemekhanenin dışında kantinler var, spor salonları var, açık spor salonu var, kapalı spor salonu var. Kişi başına aşağı yukarı 5 metrekare civarında açık alanı olan ve toplam 50 bin metrekare kapalı alanı olan çok güzel bir proje, çok büyük bir proje. Statik projelerinin, elektrik projelerinin, mekanik projelerinin tamamı bitti. Şu anda ihaleye çıkacak hale geldik. Bizim hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Esenyurtlulara armağanımız olsun istedik. Bu görevimizi yapalım. Yani önümüzdeki 2023 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Tabi Esenyurt Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu düşündüğünüzde birtakım sıkıntılar yaşama olasılığımız var. Zira her şeyimiz maalesef hacizli. Ciddi borcumuz var ama biz ne olursa olsun bu projeyi bitireceğiz.”

“BELEDİYE, SADECE YOL YAPMAK VE ÇÖP TOPLAMAK ÜZERİNE DEĞİL”

Bir milyon nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’a hizmet ederken belediyecilik faaliyetleri dışında çocukların ve gençlerin eğitimini de merkeze aldıklarını söyleyen Başkan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: “Biz insanları huzura erdirmek için yaşama güvenle bakmaları, eğitim seviyelerini yükseltmek için de siyaset yapıyoruz. Belediye sadece çöp toplamak, yol yapmak üzerine değil. Eğitim alanında da nasıl katkıda bulunuruz diye çalıştığımızda gördük ki şehrin dışında birkaç tane büyük arazisi var. O zaman şöyle düşündük, dedik ki ‘Biz bu büyük arazilere lise yapalım’, zira ulaşımı, toplu ulaşımı mümkün. Lise çağındaki gençlerimizin hem kendilerini ve bedenlerini yönetmek hem de toplumla diyaloglarını artırmaları adına fayda sağlayacak. Böylece ilkokul ve ortaokuldaki eğitim verecek okul sayısını da artırmış olacağız.”

“FARKLI KİMLİKLER KAYNAŞACAK”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Kampüs Lise” projesinin Esenyurtlu gençlerin birçok açıdan kaynaşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. “Esenyurt, Türkiye’nin değişik bölgelerinden göçüp gelen vatandaşlardan oluşan rengarenk bir ilçe. Yani Anadolu’nun bütün renklerini, bütün seslerini, bütün kültürlerini, kimliklerini taşıyan bir kent. Bu proje sayesinde o mahallelerdeki çocuklar aynı toplu taşımayla gittikleri aynı okulda eğitim alacakları için farklı kimliklerin kaynaşması olacak. Proje kapsamında 5 tane okul olacak. Planladığımız ve onaylanan bir Fen Lisesi, bir Anadolu Lisesi, bir İmam Hatip Lisesi ve iki tane de Meslek Lisesi olacak. Şimdi düşünün, farklı bölgelerin çocukları aynı yerde olacaklar, aynı yemekhanede yemek yiyecekler, aynı laboratuvara gidecekler. Fen liseliyle imam hatip liseliler ya da Anadolu lisesiyle meslek lisesindeki çocuklar birbirlerini anlama fırsatı bulacak. Tam da Türkiye’de ayrıştığımız bu süreçte. Gençlerimizin çocuklarımızın birbirlerini daha iyi anlama, ailelerine daha iyi anlatma fırsatı oluşacak.”

“ESENYURTLULARA SİZİN VASITANIZLA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programda Özbey’in: “Yurttaş biliyor mu bunu? Esenyurtlular bu olan bitenin farkında mı?” sorusunu yanıtlayan Başkan Bozkurt: “Tamamen farkındalar mı, detayları biliyorlar mı bilmiyorum ama ben Esenyurtlulara sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Bize bugüne kadar hep destek oldular. Yapılmak istenen bütün yanlışlıkları bize destek vererek açıkta bıraktılar. Bugün eğer buraya kadar gelebildiysek Esenyurtluların desteği sayesinde geldik. Bundan sonra da destek vereceklerini düşünüyorum. Biz de bu desteğin sorumluluğunu bilerek davranıyoruz ve bundan sonraki süreçte de Esenyurtluları hak ettikleri noktaya getirmek için birçok çalışma yapacağız. Kampüs lise bizim için çok çok önemli. Yani hem simgesel değeri yüksek hem de orada yetişecek 3 bin 600 ila 5000 öğrenci orada eğitim alacak. Birincisi, aldıkları nitelikli eğitim itibarıyla Türkiye’ye büyük katkıları olacak, ben bunu biliyorum. İkincisi ise Türkiye’nin birlik beraberliğine, kardeşçe yaşamasına, herkesin birbirini olduğu gibi, kendisine benzetmeye çalışmadan kabul etmesine çok ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Ben gençlere de güveniyorum, hepsi pırıl pırıl” dedi.