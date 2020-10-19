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Esenyurt’tan Giresun’a Yardım Eli

Esenyurt Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya kapsamında, toplanan yardımlar tırlara yüklenerek selden etkilenen vatandaşlara teslim edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:19
Esenyurt’tan Giresun’a Yardım Eli
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Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Esenyurt Belediyesi, kaymakamlık, Kent Konseyi ve il dernekleri “7 Bölge 7 Renk Esenyurt Tek Yürek” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, Kent Konseyi, İl Dernekler Birliği Platformu, Karadenizliler Platformu ve Muhtarlar Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada çok sayıda koltuk ve halı alındı. Esenyurt Belediyesi Giresun Kültür Evi’nden yola çıkan yardım tırları, Giresun’daki selzedelere teslim edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

“ÖNEMLİ OLAN SORUNLARLA BİRLİKTE MÜCADELE EDEBİLMEK”

Yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Türkiye’nin birçok yerinde zaman zaman sorunlar yaşanıyor ama önemli olan bu sorunlarla mücadele edebilmek. Sorunlarla mücadele edebilmek için birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Esenyurt zaten Türkiye’nin özeti, Türkiye’nin bütün bölgelerinden insanlar var. Türkiye’nin yedi rengini bünyesinde taşıyor ama tek yürek olarak hareket ediyor. Bu yüreğin çarpmasının nedeni de sevgi, saygı, birlik, beraberlik barış kardeşlik duygularıyla içinde olmak. Biz bu duygularla hareket ettiğimiz sürece hem Esenyurt’un hem Türkiye’nin birlik beraberliğine, dostluğuna hizmet etmiş olacağız. Yaşanan sorunların kısa sürede atlatılmasına vesile olacağız.  Bugün yaptığımız bu yardım Giresunlu kardeşlerimizin sorunlarının tamamını çözemeyecek ama birlik beraberlik içerisinde olduğumuz için onların sorunlarla baş etmedeki enerjisini artırmış olacağız. Ben emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım beraberce daha güzel şeyler yaparız” dedi.

BAŞKAN BOZKURT YARDIMLARI TESLİM ETTİ

Tırlara yüklenen yardımlar vatandaşlara ulaştırılırken ilk olarak Piraziz Belediyesi’ne giden heyet ardından Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır’ı ziyaret etti. Yaşanan selle ilgili belediye başkanlarından bilgi alan Başkan Bozkurt, daha sonra toplanan yardımları vatandaşlara teslim etti. İki gün süren ziyaretlerin son durağı selden en çok etkilenen Dereli Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’ndan hasarla ilgili bilgi alan Başkan Bozkurt, Şenlikoğlu’yla birlikte taşan derede incelemelerde bulundu.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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