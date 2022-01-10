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Esenyurt’ta Ücretsiz Eğitim Fırsatları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi’nin hobi ve yeteneğini geliştirmek, meslek edinmek isteyen vatandaşlar için birbirinden farklı branşlarda hazırladığı kursların yeni dönem kayıtları başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 15:35
Esenyurt’ta Ücretsiz Eğitim Fırsatları Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi ilçedeki vatandaşlara birçok alanda ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Kültür
İşleri Müdürlüğünün düzenlediği, MEB onaylı kültür ve sanat ile mesleki eğitim kurslarının yeni
dönem kayıtları başladı. El sanatları, enstrüman, dil, hobi, kişisel gelişim ve sınavlara hazırlık ile
Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM)’nin meslek edindirme kursları toplumun her
kesiminden vatandaşa hitap ediyor. 19 merkezde, 74 ayrı branşta kültür ve sanat ile mesleki
eğitimlerin verileceği kursların başvuruları, www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden online
olarak yapılabilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu MEB onaylı kültür, sanat ve mesleki eğitim kursları şöyle:
Ön Muhasebe, Gazaltı (Mi̇g-Mag) Kaynağı, Ütücü, Düz Dikiş Makineci, Overlok Makineci, Kadın Giyim
Modelist Yardımcılığı, Kadın Gelinlik Dikimi, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri, Temel
Makyaj, Arıcılık, Mantar Yetiştiriciliği, Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı, Perakende Gıda Satış
Elemanı, Danışma Görevlisi, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi, Saç Sakal Kesimi, Örgü, İğne Oyası, Takı
Tasarımı, Yaş Pasta Yapımı, Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarsız Temel Robotik ve
Kodlama, Wordpress Tema Tasarımı ve Program Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Grafik ve Animasyon,
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Genel Muhasebe, Saç Bakımı ve Yapımı, Arı Sütü Üretimi ve
Ana Arı Yetiştiriciliği, Baklavacılık, Marangozluk, Biçki Dikiş, Çanta Tasarımı, Kadın Dış Giysileri Dikimi,
Kadın Giysileri Dikimi, Kurdele Nakış, Mefruşat, Moda Tasarım, Keman, Gitar, Resim, Akıl ve Zekâ
Oyunları, Ahşap Boyama, Okuma Yazma, Yaratıcı Drama, Türk Sanat Müziği Koro, Türk Halk Müziği
Koro, Bağlama, Kat&#39;ı Sanatı, Resim, Gravür, Piyano, Halk Oyunları, Tiyatro, Diksiyon, İşaret Dili,
Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, KPSS, DGS, Satranç, Rusça, İngilizce, Bulgarca, Almanca, Fotoğrafçılık,
Şan, Bale, Ebru, Ud, Hip Hop, Jazz Funk, Urban Style, Güzel Sanatlar Lisesi̇ Yetenek Sınavlarına
Hazırlık, Üniversite Yetenek Sınavına Hazırlık, Görsel Sanatlar; Canlandır Masal, Sihirli̇ Ellerden
Maskeler, Taş Boyama, Seramik, El Sanatları, Robotik Kodlama atölyeleri̇, Grafik Tasarım, Cilt Bakımı
ve Epilasyon, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı, Dijital Pazarlama, Bilgisayar Sistemi Bakım ve
Onarımı, Ofis Programları Kullanımı, Web Tasarım, Senaryo Yazarlığı, Nesne Tabanlı Programlama,
Kısa Film Yapımı.
Vatandaşlar kurslarla ilgili detaylı bilgiye, Kültür İşleri Müdürlüğünün 0212 699 64 36 numaralı
telefonunu arayarak ulaşabilecek.

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