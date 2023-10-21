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Esenyurt’ta Tencereler Eğitim İçin Kaynıyor

2. Kardeş Kültürler Festivali’nde açtığı stantta yöresel lezzetleri Esenyurtlularla buluşturan Göle Kadın Meclisi, buradan elde ettiği geliri Göle’deki kız çocuklarının eğitimine bağışlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2023 Cumartesi 13:29
Esenyurt’ta Tencereler Eğitim İçin Kaynıyor
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Esenyurt Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali’nde Doğu Anadolu Bölgesi’nin yöresel ürünleri ve lezzetleri de yerini aldı. Festivalde Göle ilçesini temsilen Göle Kadın Meclisi’nin açtığı stantta yöresel lezzetler de satışa sunuldu. Pişisinden kesme aşı çorbasına, fesellisinden balına kadar çeşitli lezzetlerin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü. Kadınlar, kendi elleriyle hazırladığı ürünlerden elde edilen geliri, Göle’deki kız çocuklarının eğitimleri için bağışlayacaklarını söyledi.

“86 öğrenciye burs veriyoruz”

Elde ettikleri gelirle 86 öğrenciye burs verdiklerini ifade eden Göle Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Zilif Cengiz, “Biz Göle Kadın Meclisi’ni 7 yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kurduk. Kuruluş amacımız; memleketimizde ekonomik durumu iyi olmayan kız öğrencilere burs vermekti. 7 yıldır kendi yaptığımız ürünler ve bünyemizdeki tiyatronun eğitim gönüllülerinden destek alarak, burs vermeye devam ediyoruz. 30 öğrenciyle başladık. 86 öğrenciye kadar çıktık. Kendi ürettiğimiz ürünlerle bunu katma değere dönüştürüyoruz. Burslarımızı temin ediyoruz” dedi.

“Yöreye ait olan ne varsa getirdik”

Stant da çalışan kadınların gönüllülerden oluştuğunu belirten Cengiz: “Standımızın içinde pişi pişiriyoruz, fesellimiz var, katmerimiz var, yöresel kesme aşı çorbamız var, mantımız var, tereyağımız, yeşil peynirimiz, pekmezimiz, pestilimiz yani yöreye ait olan ne varsa getirdik. Geçen yıl kaplıca buğdayı ektik, oradan kaplıca ununu getirdik. Patates ektik, patatesi getirdik. Bununla birlikte kaz getirttiriyoruz. Bunları katma değere dönüştürerek kız öğrencilerinin burslarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada hep gönüllü kadınlar çalışıyor. Bir de yine Göle Kadın Kooperatifi’ni kurduk. Göle Kadın Kooperatifi’ni kurma amacımız da kadın istihdamını sağlamak” diye konuştu.

“Tüm kadınları standımıza bekliyoruz”

Eğitime destek olmak isteyen herkesi festivaldeki stantlarına beklediklerini söyleyen Cengiz şunları ekledi: “Emeğin olmadığı yerde tüketim olur. Bu da krize neden olur. Bizim burada yaptığımız şeyler kendi el emeğimiz. Mantımızı kendimiz yapıyoruz. Kesme aşımızı, eriştemizi kendimiz kesiyoruz. Kendi emeğimizle yaptığımız zaman daha farklı oluyor. El emeği göz nuru var burada. Eğitimden yana olan tüm kadınları standımıza bekliyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Habe

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