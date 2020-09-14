Esenyurt’ta Tahrip Olan Yollar Yenileniyor

Ekipler çalışmalar kapsamında, Akevler Mahallesi’nin yollarını yenileyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.





Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği, ilçenin yollarını düzenlemeye devam ediyor. Önceki yönetimin çözemediği tahrip olmuş yol sorunlarını ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışan ekipler, bu kapsamda Akevler Mahallesi 1051. sokakta yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından cadde boyunca sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Asfalt yol yapımı sayesinde, ilçede tahrip olmuş yollar yenilenerek, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getirildi. Yetkililer, çalışmaların ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.