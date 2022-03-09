banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.042,70
ALTIN
945,41
DOLAR
14,68
STERLİN
19,40
EURO
16,31
İstanbul Beklenen Kar Yağışına Hazır
Son Dakika
İstanbul Beklenen Kar Yağışına Hazır
Zeytinburnu Kent Konseyi 8 Mart'ı Kutladı
Zeytinburnu Kent Konseyi 8 Mart'ı...
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması...

Esenyurt’ta Step Aerobi̇ke Yoğun İlgi̇

Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde müzik eşliğinde step aerobik yapıyor. Kadınlar profesyonel eğitmenlerle verilen derslerde, hem egzersiz hareketlerini öğreniyor hem stres atıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 14:42
Esenyurt’ta Step Aerobi̇ke Yoğun İlgi̇
banner171

İlçe genelinde spor faaliyetlerine devam eden Esenyurt Belediyesi Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde haftanın üç günü, Esenyurtlu kadınlara Step Aerobik dersleri veriliyor. Müzik eşliğinde verilen derslerde kadınlar hem güç ve kuvvet hareketlerini öğreniyor hem de keyifli dakikalar geçiriyor. Profesyonel eğitmenlerle verilen dersler stres seviyesini ve kalp damar hastalıklarını azaltmaya, daha kuvvetli kemiklere sahip olmaya ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı oluyor. Ücretsiz olan Step Aerobik derslerinde kadınlar, günün yorgunluğunu atmış oluyor.

“AMACIMIZ, GÜÇ VE KUVVET HAREKETLERİNİ YAPMAK”

Bütün Esenyurtlu kadınların bu faaliyetlerden faydalanması gerektiğine vurgu yapan Step Aerobik Eğitmeni Nuray Şahin: “Buradaki amacımız, müzik eşliğinde tempolu bir şekilde kadınlarımızla birlikte güç ve kuvvet hareketlerini yapmak. İlk 15 dakikamızı ısınmayla, 20 dakikamızı step boardla, son 15 dakikamızı da yer egzersizleriyle bitirdik” şeklinde konuştu.

“EVDE HAREKETSİZ KALIYORUZ”

Step Aerobik derslerine katılan Lütfiye Arslan, Esenyurt’ta spor faaliyetlerinin başladığı gibi spora yazıldığını söyleyerek, bu imkânları sunduğu için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Derslere katılan Meltem Yalçın ise “Belediyenin bu tür etkinliklerinin olması bizim için çok iyi. Evde çok hareketsiz kalıyoruz. Bizim için ve gelmek isteyen bütün kadınlarımız için örnek olabilir. Verilen hizmetlerden dolayı çok memnunum” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurtlu Kadınlardan Farkındalık Maçı
Esenyurtlu Kadınlardan Farkındalık Maçı
Başkan bozkurt: “güçlü kentler, güçlü kadınlar ile mümkün”
Başkan bozkurt: “güçlü kentler, güçlü kadınlar ile mümkün”
ESBİM 8 Mart’ta 500 Kadına Umut Oldu
ESBİM 8 Mart’ta 500 Kadına Umut Oldu
Dirençli kadınlar: "en büyük hayâllerimizden birini gerçekleştirdik"
Dirençli kadınlar: "en büyük hayâllerimizden birini gerçekleştirdik"
“Görme” Sanatseverlere Kapılarını Açtı
“Görme” Sanatseverlere Kapılarını Açtı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169