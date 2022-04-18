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Esenyurt’ta Ramazan’ın Bereketi Aynı Sofrada Paylaşıldı

Esenyurt Belediyesi, iftar sofrasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akevler Mahallesi’nde verilen iftar yemeğinde orucunu yüzlerce Esenyurtlu ile birlikte açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:02
Esenyurt’ta Ramazan’ın Bereketi Aynı Sofrada Paylaşıldı
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Kalabalık iftar sofralarının pandemiden sonra yeniden kurulmaya başlandığı Ramazan ayında, Esenyurt Belediyesi yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Akevler Kapalı Pazarı’ndaki iftar buluşmasında, tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan’ın huzuru tüm Esenyurtlulara yaşatıldı. Paylaşmanın öneminin hissedildiği Ramazan sofrasına; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Hayrettin Babahan, Akevler Mahalle Muhtarı Süheyla Karademir, Üçevler Mahalle Muhtarı Subay Tan, Talatpaşa Mahalle Muhtarı Kerem Gülümser ve yüzlerce vatandaş katıldı. İftar yemeğinde çocukların Başkan Bozkurt’a olan yoğun ilgi ve sevgisi renkli anlar yaşattı.

“KÖTÜ GÜN OLDUĞUNDA ESENYURT BELEDİYESİ HEMEN YANI BAŞINIZDA”

Ramazan ayının maneviyatına dikkat çeken ve her zaman Esenyurtluların yanında olduğunu belirten Kemal Deniz Bozkurt, “Ruhumuzun ve nefsimizin terbiye edildiği bir aydayız. Açın halinden anlamak için kendimizi kontrol etmek için bir fırsat. Allah bizi başka birine muhtaç etmesin. Oruçlarınız kabul olsun. Allah kötü gün göstermesin ama kötü gün olduğunda da Esenyurt Belediyesi’nin hemen yanı başınızda olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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