Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında Esenyurtluları aynı paydada buluşturmaya devam ediyor. Ramazan’ın yirmi sekizinci gününde Eski Belediye Binası Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlik, Kukla ve Âşuk Maşuk gösterileri ile başladı. Gösterilerin ardından Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Esenyurtlularla Meclis Salonu’nda buluşarak bir sohbet gerçekleştirdi. Esenyurt’ta özellikle çocukların mutluluğundan memnun olduğunu belirten Vakkasoğlu, sohbet sonrasında çocuklarla da renkli anlar yaşadı.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Esenyurt’taki Ramazan coşkusunu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yazar Vehbi Vakkasoğlu, “Esenyurt’ta Ramazan’ı hissettik. Serin bir İstanbul akşamı ama gönüller sıcak. Umuyorum ki kardeşlerim beni kalbinin kulağıyla dinleyecek. Ramazan’ı hissetmişler, çoluk çocuk ailecek gelmişler. Çok mutlu oldum, çünkü çocukların içinde olmadığı, çocuk cıvıltısının yankılanmadığı Ramazanlar eksiktir. Çocuk masumiyettir, Ramazan da ayların en masumudur, iki masumiyet birleşince eminim çok güzel şeyler olmuştur” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Bahçesi’ndeki etkinlikler, bugün saat 21.00’de Masalcı Nine ve Kanto gösterisi ile devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)