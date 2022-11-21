banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.570,32
ALTIN
1.044,20
DOLAR
18,64
STERLİN
22,12
EURO
19,16
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)
Son Dakika
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili...
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu Şehri Ve Ülkeyi Nasıl Ayağa Kaldırırız Siz Hayal Edin”
Son Dakika
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu...
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi
Son Dakika
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde...

Esenyurt’ta Okullar Titizlikle İlaçlanıyor

Esenyurt Belediyesi, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünün, ara tatil döneminde başlattığı çalışmalar doğrultusunda, ilçede bulunan okullar haşerelere karşı ilaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 15:35
Esenyurt’ta Okullar Titizlikle İlaçlanıyor
banner171

İlçede bulunan okulları her alanda destekleyen Esenyurt Belediyesi, eğitim sürecinin güvenli ve sürdürülebilir olması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okullarınara tatile girmesiyle birlikte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışıyor. Rutin olarak yapılan çalışmalar kapsamında sınıf, konferans salonu, tuvalet ve koridor gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere gerekli tüm noktalar, titizlikle ilaçlanıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Bozkurt Minibüsçülerle Vefa Yemeğine Katıldı
Başkan Bozkurt Minibüsçülerle Vefa Yemeğine Katıldı
Aziz Nesin’in Eserler,Esenyut’ta Sahnelenecek
Aziz Nesin’in Eserler,Esenyut’ta Sahnelenecek
Çocuklar Ara Tatilde Eğlenceye Doyacak
Çocuklar Ara Tatilde Eğlenceye Doyacak
Esenyurt Belediyesi’nin Desteğiyle Hareket Kabiliyetine Geri Kazandı
Esenyurt Belediyesi’nin Desteğiyle Hareket Kabiliyetine Geri Kazandı
Kavşak Çalışmalarıyla Trafik Yoğunluğu En Aza İndiriliyor
Kavşak Çalışmalarıyla Trafik Yoğunluğu En Aza İndiriliyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169