Esenyurt’ta Okullar Titizlikle İlaçlanıyor

İlçede bulunan okulları her alanda destekleyen Esenyurt Belediyesi, eğitim sürecinin güvenli ve sürdürülebilir olması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okullarınara tatile girmesiyle birlikte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışıyor. Rutin olarak yapılan çalışmalar kapsamında sınıf, konferans salonu, tuvalet ve koridor gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere gerekli tüm noktalar, titizlikle ilaçlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner